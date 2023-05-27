Булыкин о том, что Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким»: «Весовая категория у них разная. Александр только со мной может сейчас потолкаться»
Дмитрий Булыкин высказался о том, что Александр Овечкин назвал Артема Дзюбу «слабеньким».
Капитан «Вашингтона» дал такую характеристику футболисту «Локомотива» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
– Не знаю, в каком плане Овечкин имел в виду, что Дзюба – слабенький. Весовая категория у них разная. Овечкин только со мной может сейчас потолкаться. С остальными футболистами ему будет очень легко.
– Хотели бы увидеть Овечкина снова на футбольном поле в товарищеском матче?
– Если ему будет это интересно, почему бы и нет. Таким образом будет популяризироваться «Динамо» и футбол в целом. Участие Овечкина – это несомненный плюс. Александр – великий спортсмен. Он может делать то, что ему нравится.
В официальных матчах Овечкину будет тяжелее, но в товарищеских ни у кого не возникнет вопросов, – сказал бывший форвард сборной России по футболу.
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