Булыкин о том, что Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким»: «Весовая категория у них разная. Александр только со мной может сейчас потолкаться»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Булыкин Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ товарищеские матчи Хоккей

Дмитрий Булыкин высказался о том, что Александр Овечкин назвал Артема Дзюбу «слабеньким».

Капитан «Вашингтона» дал такую характеристику футболисту «Локомотива» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.  

– Не знаю, в каком плане Овечкин имел в виду, что Дзюба – слабенький. Весовая категория у них разная. Овечкин только со мной может сейчас потолкаться. С остальными футболистами ему будет очень легко.

– Хотели бы увидеть Овечкина снова на футбольном поле в товарищеском матче?

– Если ему будет это интересно, почему бы и нет. Таким образом будет популяризироваться «Динамо» и футбол в целом. Участие Овечкина – это несомненный плюс. Александр – великий спортсмен. Он может делать то, что ему нравится.

В официальных матчах Овечкину будет тяжелее, но в товарищеских ни у кого не возникнет вопросов, – сказал бывший форвард сборной России по футболу. 

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11 комментариев

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k.vlad
Ответ prist
Можно подумать,что Булыкина кто-то всерьез воспринимает как футболиста
Ну он один из самых красивейших голов забил пяткой после вбрасывания из-за боковой толи Тереку, толи Алании.. не помню, а гол помню!))
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Екн Лор
Комментарий удален пользователем
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Metalloid
Дим, Саня накачанный, ты просто растолстел, не сравнивай. )
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Конифеев
Так и написал бы докторский дисер про его наземные локомоции.
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k.vlad
А с тобой, типа, тяжело)), не льсти себе Димка)
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Ответ Дмитрий Тихонов
Ну ладно Овечкин говорит что-то о Дзюбе, а Булыкин-то сам кто такой, чтобы рассуждать?
Мб нападающий, который треху Швейцарии отгружал? Мб нападающий, который в Байере(ладно, тут он не очень поиграл) и в Бельгии и Голландии(где становился чемпионом) поиграл?
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Crenk
Ответ Metalloid
Дим, Саня накачанный, ты просто растолстел, не сравнивай. )
Сейчас и Овецкин разжирел нехило
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Ильдар Исмагилов
Ответ Metalloid
Дим, Саня накачанный, ты просто растолстел, не сравнивай. )
На самом деле накаченный как раз Дзюба. А эти оба пухляши
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