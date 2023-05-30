Хабаров перешел в «Металлург». «Северсталь» не повторила предложение защитнику

Теги Металлург Мг Северсталь переходы КХЛ Андрей Разин Макар Хабаров Хоккей

Макар Хабаров переходит в «Металлург».

«Северсталь» не стала повторять контрактное предложение защитнику.

23-летний игрок является ограниченно свободным агентом. Ранее стало известно, что он принял предложение «Металлурга».

«Северсталь» должна была либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

Хабаров провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.

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2 комментария

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ЧакЧак
повторить это не про Севу
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>>>Внезапный Лось<<<
Ожидаемо
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