Хабаров перешел в «Металлург». «Северсталь» не повторила предложение защитнику
Макар Хабаров переходит в «Металлург».
«Северсталь» не стала повторять контрактное предложение защитнику.
23-летний игрок является ограниченно свободным агентом. Ранее стало известно, что он принял предложение «Металлурга».
«Северсталь» должна была либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.
Хабаров провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.
В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.
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