Хабаров перешел в «Металлург». «Северсталь» не повторила предложение защитнику

Макар Хабаров переходит в «Металлург».

«Северсталь» не стала повторять контрактное предложение защитнику.

23-летний игрок является ограниченно свободным агентом. Ранее стало известно, что он принял предложение « ».

« » должна была либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

провел 5 сезонов под руководством тренера , возглавившего «Металлург» в апреле.

В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.