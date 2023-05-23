Защитник «Северстали» Хабаров принял предложение «Металлурга». Он ограниченно свободный агент
Защитник «Северстали» Макар Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга».
23-летний игрок является ограниченно свободным агентом.
Теперь «Северсталь» должна либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.
Хабаров провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.
В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.
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