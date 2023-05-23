Защитник «Северстали» Хабаров принял предложение «Металлурга». Он ограниченно свободный агент

Защитник «Северстали» Макар Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга».

23-летний игрок является ограниченно свободным агентом.

Теперь «Северсталь» должна либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

провел 5 сезонов под руководством тренера , возглавившего « » в апреле.

В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.