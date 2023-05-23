Защитник «Северстали» Хабаров принял предложение «Металлурга». Он ограниченно свободный агент

Теги Металлург Мг Северсталь возможные переходы КХЛ Андрей Разин Макар Хабаров Хоккей

Защитник «Северстали» Макар Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга».

23-летний игрок является ограниченно свободным агентом. 

Теперь «Северсталь» должна либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

Хабаров провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.

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4 комментария

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Иван Буренков
Как говорится:"Металлург без Хабарова-деньги на ветер"😀
+11
0
+11
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Фёдор Кузнецов
Ответ Rudenzik
Разин всё не успокоится, хорош Севу трогать, поищи у других команд игроков
Пресс и Хабаров, всё больше никого нет
+3
-1
+2
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Rudenzik
Ответ Фёдор Кузнецов
Пресс и Хабаров, всё больше никого нет
А Гераськин и Пыленков, их пришлось в другие команды отдать, чтобы Разину не достались, руководство явно обиделось на него за такие попытки переманить игроков, совсем не удивлюсь если с Хабаровым будет также
+1
-1
0
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