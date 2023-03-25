Андрей Разин: «В «Северстали» сделал все, что мог. С хоккейными идеями проблем не было, но в части мотивационных речей я во многом себя исчерпал»

Теги Северсталь КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Кирилл Пилипенко Макар Хабаров Александр Петунин Игорь Гераськин Павел Денисов Никита Гуслистов Илья Иванцов Руслан Абросимов Хоккей

Андрей Разин сообщил, что хочет перейти на новый уровень после ухода из «Северстали».

– Можно ли говорить о том, что череповецкая команда исчерпала себя в нынешнем виде?

– Я никогда не говорил, что первый раунд плей-офф является потолком для «Северстали». Напротив, считаю, что без меня, если сохранить костяк и немного его усилить, команда может продолжить прогрессировать.

Ни для кого не секрет, что в Череповце в основном играют молодые ребята, и они растут, с этим вряд ли кто-то будет спорить. И, думаю, что мне удалось дать толчок многим – Абросимову, Иванцову, Денисову, Гуслистову, Гераськину, Петунину, Хабарову, Пилипенко… Боюсь кого-то забыть.

Многие ребята вышли под нашим руководством на новый уровень. Но им тоже нужно двигаться дальше, не останавливаться в развитии. Поэтому считаю, что мой уход будет полезен и мне, и хоккеистам – им тоже надо сменить обстановку, то есть, тренера, ауру внутри коллектива, которую мы создавали.

Что же касается себя лично, то хочу перейти на новый уровень, потому что в «Северстали», пожалуй, сделал все, что мог. В последнее время, стал замечать, что повторяюсь в речах, а говорить одно и то же пятый сезон подряд, наверное, не совсем правильно. Конечно, пытался что-то придумывать, но мотивировать на каждый чемпионат одними и теми же фразами одних и тех же людей становилось все тяжелее.

Что же касается схем, то мы постоянно придумывали что-то новое, даже в серии с тем же ЦСКА меняли кое-что пару раз. С хоккейными-то идеями как раз проблем не было. Но в части мотивационных речей, думаю, я во многом себя исчерпал, – сказал тренер. 

Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)

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1 комментарий

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Данил Колпиков
Без Разина у Северстали очень мрачное будущее.
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