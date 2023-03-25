Андрей Разин: «В «Северстали» сделал все, что мог. С хоккейными идеями проблем не было, но в части мотивационных речей я во многом себя исчерпал»

сообщил, что хочет перейти на новый уровень после ухода из «Северстали».

– Можно ли говорить о том, что череповецкая команда исчерпала себя в нынешнем виде?

– Я никогда не говорил, что первый раунд плей-офф является потолком для «Северстали». Напротив, считаю, что без меня, если сохранить костяк и немного его усилить, команда может продолжить прогрессировать.

Ни для кого не секрет, что в Череповце в основном играют молодые ребята, и они растут, с этим вряд ли кто-то будет спорить. И, думаю, что мне удалось дать толчок многим – , , Денисову, , , Петунину, Хабарову, Пилипенко… Боюсь кого-то забыть.

Многие ребята вышли под нашим руководством на новый уровень. Но им тоже нужно двигаться дальше, не останавливаться в развитии. Поэтому считаю, что мой уход будет полезен и мне, и хоккеистам – им тоже надо сменить обстановку, то есть, тренера, ауру внутри коллектива, которую мы создавали.

Что же касается себя лично, то хочу перейти на новый уровень, потому что в «Северстали», пожалуй, сделал все, что мог. В последнее время, стал замечать, что повторяюсь в речах, а говорить одно и то же пятый сезон подряд, наверное, не совсем правильно. Конечно, пытался что-то придумывать, но мотивировать на каждый чемпионат одними и теми же фразами одних и тех же людей становилось все тяжелее.

Что же касается схем, то мы постоянно придумывали что-то новое, даже в серии с тем же ЦСКА меняли кое-что пару раз. С хоккейными-то идеями как раз проблем не было. Но в части мотивационных речей, думаю, я во многом себя исчерпал, – сказал тренер.

Разин – главный претендент на пост главного тренера «Металлурга» (Артур Хайруллин)