Сегин после 0:6 от «Вегаса»: «Хоккей – это тяжело. Не думаю, что мы заслуживали вылететь так, как сегодня»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Тайлер Сегин Хоккей

Тайлер Сегин высказался о вылете «Далласа» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Вегасу» в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли (2-4 в серии).

«Эта группа игроков и все то, через что мы прошли в этом году, – я не думаю, что мы заслуживали вылететь так, как сегодня вечером. Хоккей – это тяжело.

В первой игре мы сыграли не очень хорошо, но, вероятно, могли бы победить. Во втором матче мы отлично играли, но они обыгрыли нас.

Они дважды в этой серии забивали нам три гола в первом периоде. Нужно отдать им должное», – сказал нападающий «Далласа» Сегин.

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3 комментария

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langenbrunner2707
Много стрел летят в адрес капитана,впрочем по делу.Но вот данный персонаж,Сегин,вообще ничем не запомнился.Что в серии с Вегасом,что на всех стадиях плей-офф.Конкретный балласт для Звёзд.
+4
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old folk
Согласен, справедливее был бы вылет в ОТ пятого матча, но что теперь)
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Антон Никитин
Ответ langenbrunner2707
Много стрел летят в адрес капитана,впрочем по делу.Но вот данный персонаж,Сегин,вообще ничем не запомнился.Что в серии с Вегасом,что на всех стадиях плей-офф.Конкретный балласт для Звёзд.
Сега вообще тот еще кубкарь)) До сих пор перед глазами его искрометное выступление в плей-офф 2013 года
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