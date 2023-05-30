Сегин после 0:6 от «Вегаса»: «Хоккей – это тяжело. Не думаю, что мы заслуживали вылететь так, как сегодня»
Тайлер Сегин высказался о вылете «Далласа» из плей-офф НХЛ.
Клуб уступил «Вегасу» в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли (2-4 в серии).
«Эта группа игроков и все то, через что мы прошли в этом году, – я не думаю, что мы заслуживали вылететь так, как сегодня вечером. Хоккей – это тяжело.
В первой игре мы сыграли не очень хорошо, но, вероятно, могли бы победить. Во втором матче мы отлично играли, но они обыгрыли нас.
Они дважды в этой серии забивали нам три гола в первом периоде. Нужно отдать им должное», – сказал нападающий «Далласа» Сегин.
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