Сегин после 0:6 от «Вегаса»: «Хоккей – это тяжело. Не думаю, что мы заслуживали вылететь так, как сегодня»

Тайлер Сегин высказался о вылете «Далласа» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил « » в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф Кубка Стэнли (2-4 в серии).

«Эта группа игроков и все то, через что мы прошли в этом году, – я не думаю, что мы заслуживали вылететь так, как сегодня вечером. Хоккей – это тяжело.

В первой игре мы сыграли не очень хорошо, но, вероятно, могли бы победить. Во втором матче мы отлично играли, но они обыгрыли нас.

Они дважды в этой серии забивали нам три гола в первом периоде. Нужно отдать им должное», – сказал нападающий « » .