Хейсканен о вылете «Далласа»: «Это полный отстой. Чувствовали, что могли победить в этом году»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен высказался о вылете «Далласа» из плей-офф НХЛ.

«Вегас» выбил «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

«Мы знаем, что в этой лиге трудно побеждать. У нас хорошая группа игроков, и мы чувствовали, что могли победить в этом году.

В следующем году у нас все еще будет практически та же группа игроков. Это хороший опыт для нас, но сейчас это полный отстой.

Мы играли в довольно хороший хоккей, но недостаточно хорошо, чтобы победить», – сказал защитник «Далласа» Хейсканен.

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1 комментарий

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Serge Vendino
С Бенном и Сегином походу не судьба. Нормальные лидеры нужны Далласу.
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+4
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