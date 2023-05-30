Хейсканен о вылете «Далласа»: «Это полный отстой. Чувствовали, что могли победить в этом году»
Миро Хейсканен высказался о вылете «Далласа» из плей-офф НХЛ.
«Вегас» выбил «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).
«Мы знаем, что в этой лиге трудно побеждать. У нас хорошая группа игроков, и мы чувствовали, что могли победить в этом году.
В следующем году у нас все еще будет практически та же группа игроков. Это хороший опыт для нас, но сейчас это полный отстой.
Мы играли в довольно хороший хоккей, но недостаточно хорошо, чтобы победить», – сказал защитник «Далласа» Хейсканен.
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