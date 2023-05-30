0:6 от «Вегаса» – самое крупное поражение «Далласа» в плей-офф после переезда в Техас

«Даллас» потерпел самое крупное поражение в плей-офф после переезда в Техас.

Клуб уступил «Вегасу» в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф НХЛ (2-4 в серии).

Это поражение стало самым крупным для «Даллас Старс» в плей-офф.

«Старс» переехали из Миннесоты в Техас в 1993 году.

«Миннесота Норт Старс» потерпела самое крупное поражение в Кубке Стэнли-1991, уступив «Питтсбургу» (0:8).