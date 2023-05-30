0:6 от «Вегаса» – самое крупное поражение «Далласа» в плей-офф после переезда в Техас

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Даллас» потерпел самое крупное поражение в плей-офф после переезда в Техас.

Клуб уступил «Вегасу» в шестом матче финала Западной конференции со счетом 0:6 и вылетел из плей-офф НХЛ (2-4 в серии).

Это поражение стало самым крупным для «Даллас Старс» в плей-офф.

«Старс» переехали из Миннесоты в Техас в 1993 году. 

«Миннесота Норт Старс» потерпела самое крупное поражение в Кубке Стэнли-1991, уступив «Питтсбургу» (0:8).

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2 комментария

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Кашпир
Напомнило 7-й матч Тампы и Вашингтона в победном Овечкинском сезоне. Ожидали битву, а получили полный разгром.
Дальше параллелей проводить не буду
+2
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+2
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artem21
Вот что возвращение блудного капитана делает) опозорились так, что долго этого не забудут. Какой капитан, такая и команда (в данный момент времени).
+2
-1
+1
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