Дебур о вылете «Далласа»: «Вегас» вышел на другой уровень. Мы разочарованы тем, как закончился сезон»
Питер Дебур высказался о вылете «Далласа» из плей-офф Кубка Стэнли.
«Вегас» выбил «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).
«Мы очень разочарованы тем, как закончился сезон для нашей группы.
Это был тот случай, когда «Вегас» вышел на другой уровень», – сказал главный тренер «Далласа».
0:6 от «Вегаса» – самое крупное поражение «Далласа» в плей-офф после переезда в Техас
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