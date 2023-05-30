Дебур о вылете «Далласа»: «Вегас» вышел на другой уровень. Мы разочарованы тем, как закончился сезон»

Питер Дебур высказался о вылете «Далласа» из плей-офф Кубка Стэнли.

« » выбил «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

«Мы очень разочарованы тем, как закончился сезон для нашей группы.

Это был тот случай, когда «Вегас» вышел на другой уровень», – сказал главный тренер «Далласа».

0:6 от «Вегаса» – самое крупное поражение «Далласа» в плей-офф после переезда в Техас