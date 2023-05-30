Маршессо о выходе в финал Кубка Стэнли: «Это было целью с первого года – вернуться сюда. Наша лучшая игра еще впереди»

Джонатан Маршессо высказался после победы в 6-м матче серии с «Далласом» (6:0).

«Голден Найтс» выбили «Старс» в финале Западной конференции (4-2) и вышли в финал Кубка Стэнли.

«Мы усердно работали как группа. Это было целью с первого года – вернуться сюда.

Наша лучшая игра еще впереди. Именно такой менталитет нам нужен», – сказал нападающий «Вегаса» Маршессо.

Напомним, клуб из Невады вступил в НХЛ в 2017 году и дошел до решающей серии в первом же сезоне (2017/18). В финале он уступил «Вашингтону» (1-4).