Алексей Дементьев: «Увидел интересные матчи и интересных хоккеистов на ЧМ-2023. Канада воспитывает игроков, знающих, как с листа играть с любыми партнерами»
Алексей Дементьев считает, что ЧМ-2023 получился очень интересным.
– На мой взгляд, чемпионат мира получился очень интересным. Была серьезная и бескомпромиссная борьба. Посмотрите на итоговые места, все очень поменялось.
Попадание сборной Германии в финал не было случайностью, потому что еще на Олимпиаде-2018 наша сборная обыграла этого соперника в непростой борьбе.
На этом чемпионате немецкая команда смогла проявить себя с самой лучшей стороны. В сборных вообще были интересные, самобытные игроки, на которых стоит обратить внимание.
Сборная Канады показывает свой класс на протяжении многих лет, школа работает великолепно и воспитывает игроков, которые знают, как с листа играть в хоккей с любыми партнерами и под началом любого тренера.
Порадовали латыши: ни шатко ни валко начали домашний турнир, но смогли победить в ключевых матчах.
В последней игре группового этапа, обыграв Швейцарию, которая выглядела очень мощно, Латвия смогла не только попасть в финал, но и завоевать бронзовые медали.
– Действительно ли уровень чемпионата мира упал из-за отсутствия сборных России и Беларуси и из-за того, что не приехали многие хорошие игроки?
– Зависит от того, под каким углом смотреть. Очень жаль, что не было сборных России и Беларуси: медали распределились бы по-другому и интенсивность матчей была бы иной.
Но будем исходить из того, что есть. Я на этом чемпионате увидел интересные матчи и интересных игроков, – сказал агент Алексей Дементьев.
3 комментария