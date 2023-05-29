Алексей Дементьев: «Увидел интересные матчи и интересных хоккеистов на ЧМ-2023. Канада воспитывает игроков, знающих, как с листа играть с любыми партнерами»

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Алексей Дементьев считает, что ЧМ-2023 получился очень интересным.

– На мой взгляд, чемпионат мира получился очень интересным. Была серьезная и бескомпромиссная борьба. Посмотрите на итоговые места, все очень поменялось.

Попадание сборной Германии в финал не было случайностью, потому что еще на Олимпиаде-2018 наша сборная обыграла этого соперника в непростой борьбе.

На этом чемпионате немецкая команда смогла проявить себя с самой лучшей стороны. В сборных вообще были интересные, самобытные игроки, на которых стоит обратить внимание.

Сборная Канады показывает свой класс на протяжении многих лет, школа работает великолепно и воспитывает игроков, которые знают, как с листа играть в хоккей с любыми партнерами и под началом любого тренера.

Порадовали латыши: ни шатко ни валко начали домашний турнир, но смогли победить в ключевых матчах.

В последней игре группового этапа, обыграв Швейцарию, которая выглядела очень мощно, Латвия смогла не только попасть в финал, но и завоевать бронзовые медали.

– Действительно ли уровень чемпионата мира упал из-за отсутствия сборных России и Беларуси и из-за того, что не приехали многие хорошие игроки?

– Зависит от того, под каким углом смотреть. Очень жаль, что не было сборных России и Беларуси: медали распределились бы по-другому и интенсивность матчей была бы иной.

Но будем исходить из того, что есть. Я на этом чемпионате увидел интересные матчи и интересных игроков, – сказал агент Алексей Дементьев.

3 комментария

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Дмитрий Прокуда
Чувак наконец то рбьяснил
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Дмитрий Прокуда
Просто Колумб
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