Давыдов о бронзе Латвии на ЧМ: «Успех Витолиньша – это успех «Динамо» и КХЛ. Тренер получил здесь свое образование»

Виталий Давыдов высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

– Говорили с вами после второго тура чемпионата мира – и вы, несмотря на два поражения сборной , советовали не списывать со счетов ее тренера Харийса Витолиньша. Оказались правы?

– В Витолиньше не сомневался, это хороший специалист, пусть у нас в « » он и работал в роли ассистента, а когда стал главным, то не все получилось.

Считаю, что успех Витолиньша – это успех и «Динамо», и . Тренер получил здесь свое образование – в победных плей-офф КХЛ, на чемпионате мира и Олимпиаде. Такой большой опыт не мог не сработать.

– Но откуда провальный старт?

– Тренер сборной и тренер клуба – две разные профессии. Было видно, что Харийс адаптируется. Плюс он все-таки второй тренер со стажем, поэтому надо было меняться и выходить на новый уровень. Получилось, молодец! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.