Давыдов о бронзе Латвии на ЧМ: «Успех Витолиньша – это успех «Динамо» и КХЛ. Тренер получил здесь свое образование»

Теги Виталий Давыдов Сборная Латвии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

– Говорили с вами после второго тура чемпионата мира – и вы, несмотря на два поражения сборной Латвии, советовали не списывать со счетов ее тренера Харийса Витолиньша. Оказались правы?

– В Витолиньше не сомневался, это хороший специалист, пусть у нас в «Динамо» он и работал в роли ассистента, а когда стал главным, то не все получилось.

Считаю, что успех Витолиньша – это успех и «Динамо», и КХЛ. Тренер получил здесь свое образование – в победных плей-офф КХЛ, на чемпионате мира и Олимпиаде. Такой большой опыт не мог не сработать.

– Но откуда провальный старт?

– Тренер сборной и тренер клуба – две разные профессии. Было видно, что Харийс адаптируется. Плюс он все-таки второй тренер со стажем, поэтому надо было меняться и выходить на новый уровень. Получилось, молодец! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Двоякие чувства. С одной стороны хочется порадоваться за Витолиньша, а с другой стороны все эти движения с выносом флага России не добавляют положительных эмоций в адрес сборной Латвии. Понятно , что вины Харийса и игроков сборной в этой акции нет. Витолиньш взял КГ не только с Динамо , но и со СКА. Так что опыт получил в России колоссальный .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ушат*Помоев
О, теперь уже до конкретного клуба дошли! 😄
Там домоуправление, где квартиру для него снимали, никак не претендует на вклад в победу сборной Латвии?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ Рома Павлычев
Комментарий удален пользователем
А что ни так , Витолиньш очень долго работал в России, в том числе и в сборной России и получил действительно колоссальный опыт, здесь он и вырос как тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий