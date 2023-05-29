Константин Меньшиков: «Успех сборной Латвии – результат сотрудничества с Россией. Взяли они бронзу не от того, что оборвали связи, а потому, что подготовили тут игроков»

Константин Меньшиков прокомментировал бронзовые медали сборной Латвии на ЧМ-2023.

– Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех – результат того, что много лет они сотрудничали с Россией.

Рижское «Динамо» играло в КХЛ, детские, юношеские, молодежные команды из Латвии приезжали сюда на турниры.

Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы – Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции. Есть ребята из АХЛ. Из чемпионата Латвии там и нет никого.

Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах России. И взяли они бронзу не от того, что оборвали с связи с нашей страной, а наоборот, потому что подготовили тут игроков.

Еще Борис Михайлов в свое время говорил: чего мы, дескать, готовим в КХЛ иностранцев, они нас потом будут обыгрывать.

Тренерская школа их тут развивалась – много лет работал в , в сборной России с Олегом Знарком.

– Все-таки он смог добиться успеха без своего напарника.

– У них хороший дуэт. Говорят, все идеи Знарку подавал Витолиньш, а тот умело их воплощал. Он такой волевой, харизматичный, Харийс другим силен.

Любому человеку нужно с кем-то посоветоваться – не будешь же с телеграфным столбом советоваться. Поэтому важно, чтобы оба тренера в штабе дополняли друг друга.

– В какой хоккей Латвия играла на чемпионате мира?

– Они аккуратно играли, организованно – все-таки западная дисциплина у них в крови.

Очень старались перед своими болельщиками, которые их поддерживали.

Вратарь у них хороший, мастерство есть у игроков. Латвийцы готовы были к этой бронзе, – сказал бывший хоккеист СКА Константин Меньшиков.