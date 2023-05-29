Артем Лукоянов: «Нефтехимик» должен «Ак Барсу» спасибо сказать за попадание в плей-офф. Хорошо они потом, наверное, хоккей посмотрели по телевизору»
Артем Лукоянов высказался о серии с «Нефтехимиком» в плей-офф КХЛ.
– Что было самым сложным в плей-офф, если оставить за рамками финал?
– Со всеми командами было тяжело. Например, первый раунд – он всегда самый сложный, ты только начинаешь.
«Нефтехимик» нам достался очень кусачим. Они не хотели проигрывать.
Плюс происходила притирка, нужно было пройти через сложные моменты, чтобы понять, на что ты способен. С каждым раундом мы становились уже сильнее.
Закалила нас и серия с «Адмиралом». Там ребята как спартанцы обороняли свои ворота. Плюс сложная и длинная дорога была до Владивостока.
А потом с «Авангардом» было уже легче. Давило только то, что мы постоянно от них вылетали.
– Показалось, что с «Нефтехимиком» неожиданно было много эмоций. Они постоянно пытались «залезть под кожу», говорили, что ваше время уже ушло, из вас песок сыпется.
– С Нижнекамском всегда была принципиальная борьба. А то, что они там про нас говорили...
Они вообще должны нам спасибо сказать, что в плей-офф попали (улыбается). Мы своей работой в конце регулярного чемпионата помогли своим ребятам из республики попасть в плей-офф.
А болтать может кто угодно, зато они, наверное, потом хорошо хоккей посмотрели по телевизору, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
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