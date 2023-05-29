Артем Лукоянов: «Нефтехимик» должен «Ак Барсу» спасибо сказать за попадание в плей-офф. Хорошо они потом, наверное, хоккей посмотрели по телевизору»

Артем Лукоянов высказался о серии с «Нефтехимиком» в плей-офф КХЛ.

– Что было самым сложным в плей-офф, если оставить за рамками финал?

– Со всеми командами было тяжело. Например, первый раунд – он всегда самый сложный, ты только начинаешь.

«Нефтехимик» нам достался очень кусачим. Они не хотели проигрывать.

Плюс происходила притирка, нужно было пройти через сложные моменты, чтобы понять, на что ты способен. С каждым раундом мы становились уже сильнее.

Закалила нас и серия с «Адмиралом». Там ребята как спартанцы обороняли свои ворота. Плюс сложная и длинная дорога была до Владивостока.

А потом с «Авангардом» было уже легче. Давило только то, что мы постоянно от них вылетали.

– Показалось, что с «Нефтехимиком» неожиданно было много эмоций. Они постоянно пытались «залезть под кожу», говорили, что ваше время уже ушло, из вас песок сыпется.

– С Нижнекамском всегда была принципиальная борьба. А то, что они там про нас говорили...

Они вообще должны нам спасибо сказать, что в плей-офф попали (улыбается). Мы своей работой в конце регулярного чемпионата помогли своим ребятам из республики попасть в плей-офф.

А болтать может кто угодно, зато они, наверное, потом хорошо хоккей посмотрели по телевизору, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 4-2 в серии первого раунда Кубка Гагарина