Лукоянов об «Ак Барсе»: «Команда готова для финала Кубка Гагарина в следующем сезоне»

Артем Лукоянов считает, что «Ак Барс» может выйти в финал Кубка Гагарина в следующем сезоне.

– Какой потенциал у этого «Ак Барса»?

– Уже думал об этом. Эта команда готова для финала в следующем году.

Будут корректировки по игрокам, если Зинэтула Хайдярович останется, то финал возможен, я уверен. Только нужно будет поработать хорошо, регулярку хорошую провести.

– Это может стать повторением ситуации с ЦСКА, который одним составом не первый год играет?

– Конечно. Но я же говорю, что раньше у нас был состав с Азеведо, другими игроками. Мы почти каждый год доходили до полуфинала или были где-то рядом. Мы это оттачивали.

Те команды, у которых коллектив заряженный и сбалансированный, маловероятно, что не дойдут до финала. Нам бы только отточить недочеты.

– Приход Билялетдинова стал для вас глотком свежего воздуха. Но нет ли опасений, что на второй год появится расхлябанность?

– Он такой человек, что если ты не играешь, то он тебе раз скажет, два, а потом другого поставит. Здесь же народ есть.

Хоккеист должен чувствовать момент, что если он не хочет играть, то пусть другой выходит. Здесь никто не будет заставлять.

– То есть при нем расслабленности не будет?

– Не будет. При нем нет такого, – сказал нападающий « » .