Лукоянов об «Ак Барсе»: «Команда готова для финала Кубка Гагарина в следующем сезоне»
Артем Лукоянов считает, что «Ак Барс» может выйти в финал Кубка Гагарина в следующем сезоне.
– Какой потенциал у этого «Ак Барса»?
– Уже думал об этом. Эта команда готова для финала в следующем году.
Будут корректировки по игрокам, если Зинэтула Хайдярович останется, то финал возможен, я уверен. Только нужно будет поработать хорошо, регулярку хорошую провести.
– Это может стать повторением ситуации с ЦСКА, который одним составом не первый год играет?
– Конечно. Но я же говорю, что раньше у нас был состав с Азеведо, другими игроками. Мы почти каждый год доходили до полуфинала или были где-то рядом. Мы это оттачивали.
Те команды, у которых коллектив заряженный и сбалансированный, маловероятно, что не дойдут до финала. Нам бы только отточить недочеты.
– Приход Билялетдинова стал для вас глотком свежего воздуха. Но нет ли опасений, что на второй год появится расхлябанность?
– Он такой человек, что если ты не играешь, то он тебе раз скажет, два, а потом другого поставит. Здесь же народ есть.
Хоккеист должен чувствовать момент, что если он не хочет играть, то пусть другой выходит. Здесь никто не будет заставлять.
– То есть при нем расслабленности не будет?
– Не будет. При нем нет такого, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
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