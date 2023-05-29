Дебур о возвращении Бенна после дисквалификации: «Он разъяренный медведь, разгуливающий вокруг в ожидании возможности сыграть»

Питер Дебур высказался о возвращении Джейми Бенна в состав «Далласа».

Капитан «Старс» пропустил два последних матча серии с «Вегасом» (2-3). Он был дисквалифицирован НХЛ за удар клюшкой капитану «Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи.

«Он разъяренный медведь, разгуливающий вокруг в ожидании возможности снова сыграть. Я думаю, он как на иголках.

Он сидел с нашими видео-тренерами и наблюдал за матчами. Но он не очень хороший зритель, поэтому я думаю, что он будет рад сыграть.

Мы будем вынуждены внести изменения в состав из-за возвращения ? Это хорошая проблема. Капитан возвращается в строй. Ребята из кожи вон лезли, чтобы дать ему шанс снова сыграть, что он и собирается сделать завтра вечером.

Мы примем эти трудные решения завтра. Иногда эти решения принимаются за вас из-за травм и тому подобных вещей», – сказал главный тренер « ».