Дебур о возвращении Бенна после дисквалификации: «Он разъяренный медведь, разгуливающий вокруг в ожидании возможности сыграть»

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Джейми Бенн Хоккей

Питер Дебур высказался о возвращении Джейми Бенна в состав «Далласа».

Капитан «Старс» пропустил два последних матча серии с «Вегасом» (2-3). Он был дисквалифицирован НХЛ за удар клюшкой капитану «Голден Найтс» Марку Стоуну в область головы и шеи.

«Он разъяренный медведь, разгуливающий вокруг в ожидании возможности снова сыграть. Я думаю, он как на иголках.

Он сидел с нашими видео-тренерами и наблюдал за матчами. Но он не очень хороший зритель, поэтому я думаю, что он будет рад сыграть.

Мы будем вынуждены внести изменения в состав из-за возвращения Бенна? Это хорошая проблема. Капитан возвращается в строй. Ребята из кожи вон лезли, чтобы дать ему шанс снова сыграть, что он и собирается сделать завтра вечером.

Мы примем эти трудные решения завтра. Иногда эти решения принимаются за вас из-за травм и тому подобных вещей», – сказал главный тренер «Далласа». 

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1 комментарий

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HCBV
Опять получит матч штраф в первой же смене
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