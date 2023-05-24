Бенн получил матч-штраф на 2-й минуте игры с «Вегасом». Капитан «Далласа» ударил лежащего Стоуна клюшкой в область головы и шеи
Капитан «Далласа» Джейми Бенн получил матч-штраф на 2-й минуте 3-й игры с «Вегасом».
«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3).
Капитан техасцев Джейми Бенн был удален до конца матча уже на 2-й минуте первого периода.
После столкновения с капитаном «Вегаса» Марком Стоуном форвард «Далласа» нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи.
После видеопросмотра судьи выписали Бенну 5+10 с удалением до конца игры.
Стоун продолжил матч, «Вегас» один раз реализовал 5-минутное большинство – отличился форвард Иван Барбашев.
Вот раньше был институт тафгаев, вот другое дело было бы: какой-нибудь Стю Гримсон по прозвищу Комбайн, как следует бы вписал Бенна в борт пару раз и тот резко перехотел бы себя так вести.
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Ему уже почти 34 года.
У человек Арт Росс даже есть.
В финале Кубка тоже уже играл.
Куда еще опыта то....
Трибуны даже не гудели особо
Если пожёстче - Дибил
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Есть недонастрой, а есть перенастрой (перегорел просто).
Типа капитан команды, решил с первых минут продемонстрировать решительный настрой, что команда будет умирать на льду и сопернику пощады в силовой борьбе не будет.
В итоге переборщил, но было уже поздно.
И видеть это был последний гвоздь в крышку гроба команды. В итоге 0:4 в матче и с вероятностью в 99% серия закончится в ближайшие пару матчей.