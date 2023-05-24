Бенн получил матч-штраф на 2-й минуте игры с «Вегасом». Капитан «Далласа» ударил лежащего Стоуна клюшкой в область головы и шеи

Капитан «Далласа» Джейми Бенн получил матч-штраф на 2-й минуте 3-й игры с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3).

Капитан техасцев был удален до конца матча уже на 2-й минуте первого периода.

После столкновения с капитаном « » форвард « » нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи.

После видеопросмотра судьи выписали Бенну 5+10 с удалением до конца игры.

Стоун продолжил матч, «Вегас» один раз реализовал 5-минутное большинство – отличился форвард Иван Барбашев.