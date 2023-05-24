Бенн получил матч-штраф на 2-й минуте игры с «Вегасом». Капитан «Далласа» ударил лежащего Стоуна клюшкой в область головы и шеи

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Джейми Бенн Вегас Марк Стоун Хоккей

Капитан «Далласа» Джейми Бенн получил матч-штраф на 2-й минуте 3-й игры с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3). 

Капитан техасцев Джейми Бенн был удален до конца матча уже на 2-й минуте первого периода. 

После столкновения с капитаном «Вегаса» Марком Стоуном форвард «Далласа» нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи. 

После видеопросмотра судьи выписали Бенну 5+10 с удалением до конца игры.

Стоун продолжил матч, «Вегас» один раз реализовал 5-минутное большинство – отличился форвард Иван Барбашев. 

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20 комментариев

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Maxim Shumov
Что это вообще было? Бенн совсем дурачок? В начале матча умышленно утопил команду, у которой и так жизнь не сахар была
+21
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Амфитрион
Лайф-хак от Бенна - как досрочно уйти в отпуск и прихватить с собой всю команду. Вообще, крайне странно, не припомню за ним хоть что-то подобное, игрок жесткий, но вполне адекватный (ну был до сих пор).
+10
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+10
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t0ni12
За такое игроки Вегаса должны были оторвать ему башку, а Лига выписать дискву матчей на 20.
+7
0
+7
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Montenegro Serbian
Ответ t0ni12
За такое игроки Вегаса должны были оторвать ему башку, а Лига выписать дискву матчей на 20.
Тут уже командный интерес не должен перевешивать индивидуальный, набить кому-то эбло. Напихать Бенну в репу в начале матча и отъехать потом по штрафу, лишив команду манёвра в тасовке звеньев.
Вот раньше был институт тафгаев, вот другое дело было бы: какой-нибудь Стю Гримсон по прозвищу Комбайн, как следует бы вписал Бенна в борт пару раз и тот резко перехотел бы себя так вести.
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Strannix
Очень глупый поступок
+5
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Deathspell Omega
Ответ LightWithin
Да, совершить глупый поступок, да ещё от капитана. Подвёл команду во всех смыслах. И главное зачем, на первых минутах, эмоций ещё особо не было, ситуация была без агрессии... Ох, надеюсь станет полезным опытом, но теперь уже боюсь лишь в следующем сезоне.
Ох, надеюсь станет полезным опытом,
_____________________________
Ему уже почти 34 года.
У человек Арт Росс даже есть.
В финале Кубка тоже уже играл.
Куда еще опыта то....
+3
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LightWithin
Да, совершить глупый поступок, да ещё от капитана. Подвёл команду во всех смыслах. И главное зачем, на первых минутах, эмоций ещё особо не было, ситуация была без агрессии... Ох, надеюсь станет полезным опытом, но теперь уже боюсь лишь в следующем сезоне.
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Olegi96
Ответ t0ni12
Не помню подробностей, но какой-то случай был с ним за последние 3-4 года.
Ларкина он приложил практически так же два года назад, досрочно отправив того в отпуск
+2
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Scrappy_Coco
Сразу видно школа пса радулова, не зря же столько он в Далласе на скамейке сидел)
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АРХАТ
Это он его за читерство с потолком зарплат)
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artem21
Бенн знатный колхозник и неадекват. Образец человека, обделённого мозгом.
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t0ni12
Ответ Амфитрион
Лайф-хак от Бенна - как досрочно уйти в отпуск и прихватить с собой всю команду. Вообще, крайне странно, не припомню за ним хоть что-то подобное, игрок жесткий, но вполне адекватный (ну был до сих пор).
Не помню подробностей, но какой-то случай был с ним за последние 3-4 года.
+1
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56prost
...глупость какая,ещё и лежачему пихать
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утиный пляжик
Глупейший поступок от капитана.
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Rikishi
может в горячке подумал, что Стоун симулировал

Трибуны даже не гудели особо
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Crenk
Мягко сказать - подвёл команду
Если пожёстче - Дибил
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ShiSha
Ответ t0ni12
За такое игроки Вегаса должны были оторвать ему башку, а Лига выписать дискву матчей на 20.
Думаю, будет слушание и дисква на сколько-то
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Montenegro Serbian
Тут уже командный интерес не должен перевешивать индивидуальный, набить кому-то эбло. Напихать Бенну в репу в начале матча и отъехать потом по штрафу, лишив команду манёвра в тасовке звеньев. Вот раньше был институт тафгаев, вот другое дело было бы: какой-нибудь Стю Гримсон по прозвищу Комбайн, как следует бы вписал Бенна в борт пару раз и тот резко перехотел бы себя так вести.
Лига сама убрала тафгаев, к сожалению
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Montenegro Serbian
Ответ Амфитрион
Лайф-хак от Бенна - как досрочно уйти в отпуск и прихватить с собой всю команду. Вообще, крайне странно, не припомню за ним хоть что-то подобное, игрок жесткий, но вполне адекватный (ну был до сих пор).
Вообще, крайне странно, не припомню за ним хоть что-то подобное, игрок жесткий, но вполне адекватный (ну был до сих пор).
-------------------
Есть недонастрой, а есть перенастрой (перегорел просто).
Типа капитан команды, решил с первых минут продемонстрировать решительный настрой, что команда будет умирать на льду и сопернику пощады в силовой борьбе не будет.
В итоге переборщил, но было уже поздно.
И видеть это был последний гвоздь в крышку гроба команды. В итоге 0:4 в матче и с вероятностью в 99% серия закончится в ближайшие пару матчей.
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Амфитрион
Ответ Montenegro Serbian
Вообще, крайне странно, не припомню за ним хоть что-то подобное, игрок жесткий, но вполне адекватный (ну был до сих пор). ------------------- Есть недонастрой, а есть перенастрой (перегорел просто). Типа капитан команды, решил с первых минут продемонстрировать решительный настрой, что команда будет умирать на льду и сопернику пощады в силовой борьбе не будет. В итоге переборщил, но было уже поздно. И видеть это был последний гвоздь в крышку гроба команды. В итоге 0:4 в матче и с вероятностью в 99% серия закончится в ближайшие пару матчей.
Вероятно, но ему уже 33, опыта до черта, и ведь Даллас хорошо провел две первые игры, все было на тоненького. Мне кажется это не последний гвоздь, команда еще даже в гроб и не ложилась, но Бенн сильно для этого постарался.
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