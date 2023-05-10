Бенн и Павелски вышли на 9-е место в истории «Далласа» по голам в плей-офф
Джейми Бенн и Джо Павелски вышли на 9-е место в истории «Далласа» по голам в плей-офф.
Бенн набрал 2 (1+1) балла в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии), Павелски отметился одним голом.
Теперь на счету Бенна 60 (22+38) очков в 76 играх в плей-офф в карьере.
В активе Павелски 32 (22+10) балла в 39 играх Кубка Стэнли за «Даллас».
Они повторили достижение Дэйва Гагнера (22 шайбы) и вышли на 9-е место в истории клуба по голам в плей-офф.
8-е место занимает Джо Нуиндайк (25). Рекордсмен – Майк Модано (58).
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