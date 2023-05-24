Дебур о матч-штрафе Бенна на 2-й минуте: «Он совершил ошибку и очень расстроен. Я не собираюсь валить все на него»

Питер Дебур высказался о матч-штрафе капитана «Далласа» Джейми Бенна в матче с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3).

Капитан техасцев был удален до конца игры уже на 2-й минуте первого периода.

После столкновения с капитаном « » форвард « » нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи.

«Скажем так – он совершил ошибку и очень расстроен из-за этого. Не думаю, что кто-то здесь чувствовал себя хуже, чем он. Я не собираюсь валить все на него.

Он был лидером на протяжении всей своей карьеры и каждый день подает другим пример – как на льду, так и вне его.

Сегодня он совершил ошибку. К счастью, со Стоуном все в порядке. Нам придется смириться с тем, что так получилось», – сказал главный тренер «Далласа».