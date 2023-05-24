Дебур о матч-штрафе Бенна на 2-й минуте: «Он совершил ошибку и очень расстроен. Я не собираюсь валить все на него»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Джейми Бенн Вегас Марк Стоун Хоккей

Питер Дебур высказался о матч-штрафе капитана «Далласа» Джейми Бенна в матче с «Вегасом».

«Старс» уступили «Голден Найтс» (0:4) в третьем матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (0-3). 

Капитан техасцев Джейми Бенн был удален до конца игры уже на 2-й минуте первого периода. 

После столкновения с капитаном «Вегаса» Марком Стоуном форвард «Далласа» нанес ему удар клюшкой в область головы и шеи. 

«Скажем так – он совершил ошибку и очень расстроен из-за этого. Не думаю, что кто-то здесь чувствовал себя хуже, чем он. Я не собираюсь валить все на него.

Он был лидером на протяжении всей своей карьеры и каждый день подает другим пример – как на льду, так и вне его. 

Сегодня он совершил ошибку. К счастью, со Стоуном все в порядке. Нам придется смириться с тем, что так получилось», – сказал главный тренер «Далласа». 

4 комментария

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nupor
У капитана сдали нервы. Это было грязно ((
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See what
Джейми Бенн - лучший игрок матча у Далласа, остальные ни на что не сподобились
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Maxim Shumov
Фаны Вегаса должны полюбить Бена после этого матча, человек так самоотверженно принёс им важнейшую победу уже в начале игры))
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