Самсонов об игре Бобровского: «Мне #####. Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он – свою»
Илья Самсонов грубо ответил на вопрос об игре Сергея Бобровского.
«Торонто» уступает «Флориде» в серии плей-офф НХЛ со счетом 0-2. Бобровский отразил 34 броска из 36 во 2-м матче.
– Когда Бобровский играет на том уровне, на котором он играет в этой серии, ты чувствуешь, что это вызов для тебя?
– Мне ##### (плевать).
– Почему?
– Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он делает свою работу, – сказал вратарь «Торонто».
«Торонто» уткнулся в Бобровского и уже летит 0-2, «Сиэтл» отдал второй матч «Далласу» почти без боя
А ответ "мне по**уй" - ну это просто тупой гопник. Так бывает, увы.
ЗЫ За Флориду в этой паре, а журналюга побрился и поделом))
Не шикарно, но вполне на уровне. По крайней мере, лучше, чем полевые Торонто.