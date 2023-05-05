Самсонов об игре Бобровского: «Мне #####. Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он – свою»

Илья Самсонов грубо ответил на вопрос об игре Сергея Бобровского.

«Торонто» уступает «Флориде» в серии плей-офф со счетом 0-2. Бобровский отразил 34 броска из 36 во 2-м матче.

– Когда Бобровский играет на том уровне, на котором он играет в этой серии, ты чувствуешь, что это вызов для тебя?

– Мне ##### (плевать).

– Почему?

– Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он делает свою работу, – сказал вратарь «Торонто».

«Торонто» уткнулся в Бобровского и уже летит 0-2, «Сиэтл» отдал второй матч «Далласу» почти без боя