Самсонов об игре Бобровского: «Мне #####. Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он – свою»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Илья Самсонов брань Хоккей

Илья Самсонов грубо ответил на вопрос об игре Сергея Бобровского.

«Торонто» уступает «Флориде» в серии плей-офф НХЛ со счетом 0-2. Бобровский отразил 34 броска из 36 во 2-м матче.

– Когда Бобровский играет на том уровне, на котором он играет в этой серии, ты чувствуешь, что это вызов для тебя?

– Мне ##### (плевать).

– Почему?

– Для меня это не имеет значения. Я делаю свою работу, он делает свою работу, – сказал вратарь «Торонто».

«Торонто» уткнулся в Бобровского и уже летит 0-2, «Сиэтл» отдал второй матч «Далласу» почти без боя

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39 комментариев

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Дмитрий Травницкий
тебе#### 30 раз говорили как нужно играть. 😜
+89
-5
+84
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Иван Павлов
Справляться с Бобровским - задача полевых игроков Торонто, в частности "звёздной" четверки. Самсонов в это время должен свою работу делать. Всё правильно сказал.
+72
-4
+68
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ТимТалер
По больше таких интервью. Держите нас в курсе.
+29
-2
+27
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nnn nik
Элементарное отсутствие воспитания и базовых навыков общения. Профессионал и взрослый адекватный человек ответил бы : "Бобровский отличный вратарь, я его очень уважаю. Но сейчас я сосредоточен на своей игре. Он делает свою работу, я - свою".
А ответ "мне по**уй" - ну это просто тупой гопник. Так бывает, увы.
+15
-1
+14
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nupor
Ответ ТимТалер
По больше таких интервью. Держите нас в курсе.
Емких! Всеобъемлющих!!
+14
-1
+13
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Адепт Суперлиги
Ответ dosatuy
Менеджмент Торонто реально думал, что Самсонов это тот кого им не хватало на последнем рубеже??? Пусть скажут спасибо, что первый раунд прошли. Теперь тут не застрять на 20 лет.
Да причём тут Самсонов, для своего уровня он делает крайне немало в этом ПО, да и в целом по сезону, а если смотреть на его перформанс в совокупностм с его зп, то он вообще прыгает выше головы.
+10
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+10
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selivest
Молодец Самсонов. Нужно доставать холодную злость.
ЗЫ За Флориду в этой паре, а журналюга побрился и поделом))
+11
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Rialto 82
Ответ Габорик
А свою работу делаешь ##### (плохо), поэтому и вопросы :)
Да, действительно подлец, филонит! Мог бы и пару шайб Бобру забить!!! 😁
+10
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+9
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Владик Сергеев
Никто не просил нахваливать соперника. Можно просто тактично ответить было, даже если проигрываешь пока
+14
-5
+9
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amra73
Кроме того что коллеги, еще и соотечественники. Можно было и подипломатичнее. По окончании серии руки жать придется
+10
-2
+8
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Garikus89
Ответ SergFed71
Он и делает. Кто виноват что клоуны из Торонто не забивают?
Это ты про гол Баркова?
+6
-1
+5
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Габорик
А свою работу делаешь ##### (плохо), поэтому и вопросы :)
+16
-11
+5
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Новый Орлеан
Ответ dosatuy
Менеджмент Торонто реально думал, что Самсонов это тот кого им не хватало на последнем рубеже??? Пусть скажут спасибо, что первый раунд прошли. Теперь тут не застрять на 20 лет.
То есть это Самсонов виноват, что одна из самых мощных атак Лиги по нулям 2 периода играет?
+8
-3
+5
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Saytanama
Ответ Дмитрий Травницкий
тебе#### 30 раз говорили как нужно играть. 😜
мощно :)
+6
-1
+5
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Jeff Lebowski
Я смотрю, Илюха серьёзно занялся английским с репетиторами.
+4
0
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Сергей Бакин
только голову неубирай когда шайба летит ))) а то вообще стыдоба
+7
-3
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SergFed71
Ответ Иван Павлов
Справляться с Бобровским - задача полевых игроков Торонто, в частности "звёздной" четверки. Самсонов в это время должен свою работу делать. Всё правильно сказал.
Он и делает. Кто виноват что клоуны из Торонто не забивают?
+7
-3
+4
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Alejandro Rodriguez
Ответ Garikus89
Это ты про гол Баркова?
Этот гол Баркова, не совсем прост как кажется
+3
0
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Горыныч79
Ответ Габорик
А свою работу делаешь ##### (плохо), поэтому и вопросы :)
Нормально он играет.
Не шикарно, но вполне на уровне. По крайней мере, лучше, чем полевые Торонто.
+3
0
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hockeydad
Сложно совладать пока с эмоциями.
+3
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v3
Что так грубо то? Понимаю что поражение, причём не приятное, но зачем так то?
+5
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Костя Кот
сломлен морально💯
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hhlg
На нервах Сэмми ;)
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dosatuy
Менеджмент Торонто реально думал, что Самсонов это тот кого им не хватало на последнем рубеже??? Пусть скажут спасибо, что первый раунд прошли. Теперь тут не застрять на 20 лет.
+5
-4
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Lermont
Ответ Владик Сергеев
Никто не просил нахваливать соперника. Можно просто тактично ответить было, даже если проигрываешь пока
А что он не так ответил? Что Бобровский делает свою работу?
+1
-1
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