Самсонов о травме шеи: «Чувствую себя лучше. Я катался один раз перед последней игрой»
Илья Самсонов сообщил, что получил травму шеи в плей-офф НХЛ.
Он пропустил два последних матча серии с «Флоридой» (1-4) из-за травмы.
Российский голкипер «Торонто» получил повреждение по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли. На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном.
«В течение двух дней после этого инцидента я чувствовал себя плохо. Сейчас я чувствую себя лучше.
Я катался один раз перед последней игрой», – сказал вратарь «Торонто» Самсонов.
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