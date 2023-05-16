Самсонов о травме шеи: «Чувствую себя лучше. Я катался один раз перед последней игрой»

Илья Самсонов сообщил, что получил травму шеи в плей-офф НХЛ.

Он пропустил два последних матча серии с «Флоридой» (1-4) из-за травмы.

Российский голкипер «Торонто» получил повреждение по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли. На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном.

«В течение двух дней после этого инцидента я чувствовал себя плохо. Сейчас я чувствую себя лучше.

Я катался один раз перед последней игрой», – сказал вратарь «Торонто» Самсонов.