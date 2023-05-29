Самсонов о травме шеи: «Из раны текла кровь, она могла попасть в мозг. Я мог выйти на 4-й матч, но в клубе не стали рисковать»

Теги травмы Торонто НХЛ Люк Шенн Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов рассказал о травме шеи, которую получил в плей-офф НХЛ.

Российский голкипер «Торонто» получил повреждение по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-4). На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником Люком Шенном.

– Как ваша шея? Сколько потребуется времени на восстановление?

– Сейчас уже нормально, последние три дня так вообще ничего не болит. Хотя бы почувствовал себя нормальным человеком, а до этого все болело: спина, пах и шея.

Но в тот момент, когда получил травму, мне нужно было хотя бы дня три, чтобы я начал ей двигать. Неудачно развернулся, партнер по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог.

– Вы сразу в моменте со столкновением с Люком Шенном поняли, что все серьезно?

– Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. Когда в раздевалку пришел, начали смотреть, я понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть.

Наши доктора молодцы, сделали все как надо. В принципе на четвертый матч уже мог выйти, но, как понял, в клубе не стали рисковать. МРТ ничего хорошего не показало: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг, – сказал вратарь «Торонто» Самсонов.

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8 комментариев

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_abc_
Ответ Melnikov1968
Как из раны, кровь может попасть в мозг? Кровь из раны вытекает во внешнюю среду, а мозг находится во внутренней среде. Похоже перевод не совсем корректен.
"МРТ показало". Речь о внутреннем кровотечении. Для внешнего МРТ не нужно, как-бы.
+6
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+6
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Melnikov1968
Как из раны, кровь может попасть в мозг? Кровь из раны вытекает во внешнюю среду, а мозг находится во внутренней среде. Похоже перевод не совсем корректен.
+3
-3
0
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e1ther - e1ther
Ответ Melnikov1968
Как из раны, кровь может попасть в мозг? Кровь из раны вытекает во внешнюю среду, а мозг находится во внутренней среде. Похоже перевод не совсем корректен.
Ну о каком мозге речь,если он в межсезонье умудрялся себя калечить?)
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Melnikov1968
Ответ e1ther - e1ther
Ну о каком мозге речь,если он в межсезонье умудрялся себя калечить?)
Возможно речь шла о спинном мозге? Хотя тоже непонятно каким образом кровь туда попадет?
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Melnikov1968
Ответ _abc_
"МРТ показало". Речь о внутреннем кровотечении. Для внешнего МРТ не нужно, как-бы.
Тогда слово рана здесь не уместно.
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Hames
Ответ Melnikov1968
Тогда слово рана здесь не уместно.
рана это не только когда упал и коленку счесал
внутренняя гематома, оттуда и кровь, не надо говорить то о чем не знаешь
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Melnikov1968
Ответ Hames
рана это не только когда упал и коленку счесал внутренняя гематома, оттуда и кровь, не надо говорить то о чем не знаешь
Гематомы не имеют ни внутренней, ни наружной стенки, т.к. происходит диффузное пропитывание мягких тканей излившейся кровью. Если это рана,то да. Я знаю о чем говорю.
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