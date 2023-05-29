Самсонов о травме шеи: «Из раны текла кровь, она могла попасть в мозг. Я мог выйти на 4-й матч, но в клубе не стали рисковать»

Илья Самсонов рассказал о травме шеи, которую получил в плей-офф НХЛ.

Российский голкипер «Торонто» получил повреждение по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1-4). На 37-й секунде второго периода он столкнулся с защитником-одноклубником .

– Как ваша шея? Сколько потребуется времени на восстановление?

– Сейчас уже нормально, последние три дня так вообще ничего не болит. Хотя бы почувствовал себя нормальным человеком, а до этого все болело: спина, пах и шея.

Но в тот момент, когда получил травму, мне нужно было хотя бы дня три, чтобы я начал ей двигать. Неудачно развернулся, партнер по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог.

– Вы сразу в моменте со столкновением с Люком Шенном поняли, что все серьезно?

– Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. Когда в раздевалку пришел, начали смотреть, я понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть.

Наши доктора молодцы, сделали все как надо. В принципе на четвертый матч уже мог выйти, но, как понял, в клубе не стали рисковать. МРТ ничего хорошего не показало: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг, – сказал вратарь « » .