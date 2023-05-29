Майерс опубликовал фото с золотой медалью ЧМ: «Худший состав сборной Канады в истории»

Тайлер Майерс отреагировал на критику сборной Канады на ЧМ-2023.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

Защитник опубликовал несколько фотографий сборной Канады с золотыми медалями ЧМ-2023.

«Худший состав сборной Канады в истории», – подписал фото Майерс.

Фото: соцсеть Тайлера Майерса

Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»