Майерс опубликовал фото с золотой медалью ЧМ: «Худший состав сборной Канады в истории»

Теги Ванкувер Сборная Канады по хоккею ЧМ по хоккею Тайлер Майерс соцсети Хоккей

Тайлер Майерс отреагировал на критику сборной Канады на ЧМ-2023.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

Защитник опубликовал несколько фотографий сборной Канады с золотыми медалями ЧМ-2023.

«Худший состав сборной Канады в истории», – подписал фото Майерс

 

Фото: соцсеть Тайлера Майерса

Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»

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2 комментария

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Ебздрогыч
Золото не пахнет!
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Bratsk Bruins
Ну правильно, были худшие составы за всю историю ЧМ. Он прав))
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