Сергей Светлов: «Без России и Беларуси уровень ЧМ стал ниже. ИИХФ не занесла турнир себе в зачет, политика все портит»

Сергей Светлов считает, что без сборных России и Беларуси уровень ЧМ по хоккею стал ниже.

– Ваши впечатления от первенства мира?

– Много раз уже говорили о том, что без сборных России и уровень турнира стал ниже. Были команды – например, и , которые явно не выдерживали конкуренции, потому и вылетели в первый дивизион.

Зато порадовало, что задачу-минимум решила сборная , которая уверенно сохранила место в элите.

Также отметил для себя будничную атмосферу чемпионата – особенно в Финляндии. Если в Латвии за счет поддержки местной сборной в некоторых матчах чувствовался ажиотаж, то в Финляндии все было спокойно, арены на большинстве игр не заполнялись. Не увидел запредельной мотивации у игроков, ряд матчей получился проходным, без нерва.

Думаю, не занесла этот турнир себе в зачет, политика все портит. Из-за этого в организации не видно прогресса, – заявил член тренерского совета ФХР Светлов.