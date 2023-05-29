Сергей Светлов: «Без России и Беларуси уровень ЧМ стал ниже. ИИХФ не занесла турнир себе в зачет, политика все портит»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею болельщики Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Сборная Словении по хоккею Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Сергей Светлов Политика Хоккей

Сергей Светлов считает, что без сборных России и Беларуси уровень ЧМ по хоккею стал ниже.

– Ваши впечатления от первенства мира?

– Много раз уже говорили о том, что без сборных России и Беларуси уровень турнира стал ниже. Были команды – например, Венгрия и Словения, которые явно не выдерживали конкуренции, потому и вылетели в первый дивизион.

Зато порадовало, что задачу-минимум решила сборная Казахстана, которая уверенно сохранила место в элите.

Также отметил для себя будничную атмосферу чемпионата – особенно в Финляндии. Если в Латвии за счет поддержки местной сборной в некоторых матчах чувствовался ажиотаж, то в Финляндии все было спокойно, арены на большинстве игр не заполнялись. Не увидел запредельной мотивации у игроков, ряд матчей получился проходным, без нерва.

Думаю, ИИХФ не занесла этот турнир себе в зачет, политика все портит. Из-за этого в организации не видно прогресса, – заявил член тренерского совета ФХР Светлов.

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3 комментария

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Владимири Йолкиннен
Только в России переживают об уровне турнира, в котором не приняли участие. Остальные просто играли.
+4
0
+4
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Ivan Juniorovich
Причем тут Беларусь?
0
0
0
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