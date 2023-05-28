Тамбиев про слухи о том, что Серебрякова могут обменять в СКА: «Сделаем «Адмирал» слабым, кто от этого выиграет? Уровень КХЛ упадет»

Теги Авангард СКА КХЛ Леонид Тамбиев Никита Серебряков Адмирал Либор Шулак Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев заверил, что Никита Серебряков будет играть за «Адмирал» в следующем сезоне.

Главный тренер «Адмирала» высказался касательно слухов о том, что голкипер может быть обменян в СКА.

«Я даже не знаю, что тут обсуждать. Никита Серебряков имеет официальный подписанный контракт с «Адмиралом». Мало ли, кто что хочет. Лично у меня как у тренера есть твердая позиция. Как знаю, у руководства клуба тоже. Серебряков будет играть за «Адмирал» в новом сезоне. Другого мнения не может быть!

Мне кажется, это вообще все не по-хоккейному. У человека есть контракт, который подписан с командой «Адмирал». Значит, он и должен играть за «Адмирал». О чем мы здесь вообще говорим?

Ну давайте уже оставим «Адмирал» в покое. Можно это сделать? Мы и так собираем команду с миру по нитке. Сделаем «Адмирал» слабым, кто от этого выиграет? Ведь уровень КХЛ упадет. Пусть «Адмирал» будет сильным. Возрастет конкуренция, интерес к матчам, не будет проходных игр, вы увидите интересные поединки с «Адмиралом».

И так у нас уже забрали защитника Либора Шулака, которого к себе переманил «Авангард». Теперь еще Серебрякова хотите забрать. С кем мы останемся? Как играть тогда? Сами-то подумайте.

Пожалуйста, уж Никиту Серебрякова не трогайте, пусть парень играет и развивается. У него контракт с «Адмиралом» еще на один год. Всему свое время, и будущий сезон в нашем клубе ему только на пользу пойдет», – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.

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5 комментариев

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йозе марино
Хорошую фразу сказал "не по-хоккейному", олицетворяет всю деятельность ске..хоть кто то из ХОККЕЙНЫХ людей язык в одно место не стал сувать, а сказал, что все думают..
+3
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Алексей Иванов
Газпрому, Ротенберга и СКА все равно на уровень лиги и других команд, цель собрать все что блестит себе
+1
0
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Кеша
Когда , только , они нажрутся? И кто -то говорит , что лига прогрессирует . Ротенберг реально по-моему разваливает отечественный хоккей . Уже ослабили всех потенциальных конкурентов в перекрестном плей офф.
+1
0
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