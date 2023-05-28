Тамбиев про слухи о том, что Серебрякова могут обменять в СКА: «Сделаем «Адмирал» слабым, кто от этого выиграет? Уровень КХЛ упадет»
Леонид Тамбиев заверил, что Никита Серебряков будет играть за «Адмирал» в следующем сезоне.
Главный тренер «Адмирала» высказался касательно слухов о том, что голкипер может быть обменян в СКА.
«Я даже не знаю, что тут обсуждать. Никита Серебряков имеет официальный подписанный контракт с «Адмиралом». Мало ли, кто что хочет. Лично у меня как у тренера есть твердая позиция. Как знаю, у руководства клуба тоже. Серебряков будет играть за «Адмирал» в новом сезоне. Другого мнения не может быть!
Мне кажется, это вообще все не по-хоккейному. У человека есть контракт, который подписан с командой «Адмирал». Значит, он и должен играть за «Адмирал». О чем мы здесь вообще говорим?
Ну давайте уже оставим «Адмирал» в покое. Можно это сделать? Мы и так собираем команду с миру по нитке. Сделаем «Адмирал» слабым, кто от этого выиграет? Ведь уровень КХЛ упадет. Пусть «Адмирал» будет сильным. Возрастет конкуренция, интерес к матчам, не будет проходных игр, вы увидите интересные поединки с «Адмиралом».
И так у нас уже забрали защитника Либора Шулака, которого к себе переманил «Авангард». Теперь еще Серебрякова хотите забрать. С кем мы останемся? Как играть тогда? Сами-то подумайте.
Пожалуйста, уж Никиту Серебрякова не трогайте, пусть парень играет и развивается. У него контракт с «Адмиралом» еще на один год. Всему свое время, и будущий сезон в нашем клубе ему только на пользу пойдет», – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.
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