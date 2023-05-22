Серебряков о возможном переходе в СКА: «Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу»

Никита Серебряков отказался комментировать возможный переход в СКА.

– Всю весну в медиа идут разговоры про ваш грядущий переход в СКА. Хоть вы и до сих пор в « », эти вопросы не пропадут, пока в сентябре не выйдете за Владивосток в новом сезоне . Что скажете сейчас про Питер?

– Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу.

– Разговоры про пошли с тех пор, как туда перешел тренер вратарей «Адмирала» . Как ваша нынешняя команда будет без него?

– Юрий Викторович – сильный специалист, но посмотрим, кого «Адмирал» пригласит вместо него. Думаю, найдут замену. Но я Ключникову очень благодарен за все, что сделал для меня за время совместной работы.

Мы много, очень много работали. От начала и до конца. И благодаря ему у меня начало получаться, что и привело к такому сезону, – сказал вратарь «Адмирала».

Директор «Адмирала» понимает, что вопрос об уходе Серебрякова может быть решен не на уровне клуба: «Обмены неинтересны. Сделаем все, чтобы Никита остался»