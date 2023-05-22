Серебряков о возможном переходе в СКА: «Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Юрий Ключников Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Никита Серебряков отказался комментировать возможный переход в СКА.

– Всю весну в медиа идут разговоры про ваш грядущий переход в СКА. Хоть вы и до сих пор в «Адмирале», эти вопросы не пропадут, пока в сентябре не выйдете за Владивосток в новом сезоне КХЛ. Что скажете сейчас про Питер?

– Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу.

– Разговоры про СКА пошли с тех пор, как туда перешел тренер вратарей «Адмирала» Юрий Ключников. Как ваша нынешняя команда будет без него?

– Юрий Викторович – сильный специалист, но посмотрим, кого «Адмирал» пригласит вместо него. Думаю, найдут замену. Но я Ключникову очень благодарен за все, что сделал для меня за время совместной работы.

Мы много, очень много работали. От начала и до конца. И благодаря ему у меня начало получаться, что и привело к такому сезону, – сказал вратарь «Адмирала». 

Директор «Адмирала» понимает, что вопрос об уходе Серебрякова может быть решен не на уровне клуба: «Обмены неинтересны. Сделаем все, чтобы Никита остался»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
СКА в КХЛ как голотурия - всасывает со всей лиги вкусняхи, фильтрует, что-то там усваивает, остальное, недопереваренное, скидывает обратно - кушай, лига. )
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alklimov2018
Поменяют как Никишина на пучок юниоров, которых забирали даром и не смогли запустить.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Ответ Shamarin
Смысл ему киснуть в клубе, который будет всего лишь бороться за попадание плей-офф, когда можно получать в разы больше денег, играть в присутствии 21.000 зрителей и каждый год залезать максимально далеко в плове. По организации, Питер ближе всех к клубу НХЛ. Понятно, что каждый комментатор спортца, на словах, выбрал бы гордое прозябание в нищете. Но по факту побежал бы в СКА.
В прошлом сезоне Адмирал не сказать, чтобы за ПО прям боролся. Вошел достаточно уверенно.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Alexeev
Ответ Shamarin
Смысл ему киснуть в клубе, который будет всего лишь бороться за попадание плей-офф, когда можно получать в разы больше денег, играть в присутствии 21.000 зрителей и каждый год залезать максимально далеко в плове. По организации, Питер ближе всех к клубу НХЛ. Понятно, что каждый комментатор спортца, на словах, выбрал бы гордое прозябание в нищете. Но по факту побежал бы в СКА.
Резонно, но есть вариант попасть в ротацию и уехать через годик в Сочи, где конечно же приятнее нежели во Владивостоке,но турнирные задачи и зрительский интерес мимо
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Alexeev
Все понятно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Оставайся,мальчик,с нами, будешь нашим королём
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strannix
Ждём обмен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера Синюков
Да Ротен совсем обнаглел, а ещё в Ладу из НХЛ должен подъехать Худобин, которого в любой момент СКА заберет себе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
он уже уходил из Адмирала, но ни славы ни денег не сыскал. СКА это кладбище вратарей. Ежов, Самонов, Салак... были списаны как не оправдавшие ожидания. А в других командах они опять играли нормально. Я не думаю, что Серебрякову нужно менять команду, которая ему идеально подходит. Ведь в следующий раз место в Адмирале может быть занято.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Ответ Shamarin
Смысл ему киснуть в клубе, который будет всего лишь бороться за попадание плей-офф, когда можно получать в разы больше денег, играть в присутствии 21.000 зрителей и каждый год залезать максимально далеко в плове. По организации, Питер ближе всех к клубу НХЛ. Понятно, что каждый комментатор спортца, на словах, выбрал бы гордое прозябание в нищете. Но по факту побежал бы в СКА.
Интересно, у какого клуба НХЛ есть фармы в самой НХЛ?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Вагин
Ответ Hola Hola
В прошлом сезоне Адмирал не сказать, чтобы за ПО прям боролся. Вошел достаточно уверенно.
Только из-за Серебрякова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Ответ Сидни Кросби 2
Ерунду пишешь,Салак,Ежов и в других командах ничего особого не показывали,думаю и Самонов тоже ничего не покажет в новой команде,за Салака,какого вратаря отхватили из Сибири,который привел их к кубку. А у Ска Николаев сейчас не плохой вратарь,зачем им Серебряков,он за Торпедо играл,ничего выдающего не показывал.
Салак несколько лет был первым номером Сибири и сборной, а Коскинен начал пропускать много и им пришлось порядок наводить в обороне. Какой Коскинен вратарь без хорошей защиты показала его игра за Эдмонтон. Ежов и Самонов может и не супервратари но хороший уровень держат, иначе не играли бы в сильных командах. Я написал, что Серебрякову не надо уходить из Адмирала, где ему комфортно играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий