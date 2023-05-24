Шевченко о Серебрякове: «Контракт с «Адмиралом» подписан, но есть договоренность: «Если будет предложение из топ-клуба, вы меня отпускаете»

Алексей Шевченко рассказал о контрактной ситуации вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова.

В марте клуб из Владивостока подписал с 28-летним вратарем новый контракт на один год.

«Насколько я слышал, ситуация с очень сложная для «Адмирала».

Контракт подписан, но есть устная договоренность: «Я с вами подписываю, но если мне будет предложение из топ-клуба, вы меня отпускаете».

Да, Никита, подписывай контракт», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

Серебряков о возможном переходе в СКА: «Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу»

Директор «Адмирала» понимает, что вопрос об уходе Серебрякова может быть решен не на уровне клуба: «Обмены неинтересны. Сделаем все, чтобы Никита остался»