Шевченко о Серебрякове: «Контракт с «Адмиралом» подписан, но есть договоренность: «Если будет предложение из топ-клуба, вы меня отпускаете»

Теги возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко рассказал о контрактной ситуации вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова.

В марте клуб из Владивостока подписал с 28-летним вратарем новый контракт на один год. 

«Насколько я слышал, ситуация с Серебряковым очень сложная для «Адмирала».

Контракт подписан, но есть устная договоренность: «Я с вами подписываю, но если мне будет предложение из топ-клуба, вы меня отпускаете».

Да, Никита, подписывай контракт», – сказал журналист «Спорт-Экспресса». 

Серебряков о возможном переходе в СКА: «Без комментариев. Ничего нового здесь не скажу»

Директор «Адмирала» понимает, что вопрос об уходе Серебрякова может быть решен не на уровне клуба: «Обмены неинтересны. Сделаем все, чтобы Никита остался»

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1 комментарий

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newyork13
Все понятно. Иозе в основу поднимет
+2
0
+2
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