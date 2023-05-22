Серебряков о турне «России 25»: «Порадовали болельщиков в регионах. Дай бог, чтобы сборная до Владивостока доехала. Ажиотаж будет невероятный»

Никита Серебряков надеется, что сборная России когда-нибудь сыграет во Владивостоке.

В мае команда под руководством Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси (6 побед и 2 поражения).

– Тяжело было выдержать такой график сезона: более 70 матчей в , постоянные перелеты через всю страну, а потом и две недели матчей за сборную?

– Нормально, терпимо. Опять же мы играем за страну. Находишь силы для этого – даже после такого тяжелого сезона в КХЛ. Ну и за клуб всегда приятно играть, когда тебе дают выйти на лед. Поэтому такое количество игр только в радость. Тем более удалось отдохнуть после того, как закончил сезон в КХЛ с «Адмиралом».

– Как вам такой формат игр за сборную против ?

– Отлично. Играть за сборную всегда большая честь, гордость. Тем более вы видели, что и мы, и Беларусь играли с максимальной отдачей, отдавались борьбе. Чему доказательство – потеря нами из-за травм двух наших капитанов – Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

– Приятно было полетать по разным городам за сборную?

– Конечно, порадовали местных болельщиков в Челябинске, Красноярске, Туле, которые не каждый день могут увидеть сборную вживую. В Астану и Минск тоже было интересно слетать. Тем более у меня с этими перемещениями ничего сложного не было. Самый долгий перелет в этом турне составлял четыре часа – ерунда по сравнению с тем, сколько мы налетали с «Адмиралом». Мне уже привычно.

– Сборная до Владивостока когда-нибудь доедет?

– Дай бог, чтобы доехала. Будет невероятный ажиотаж. Во Владивостоке очень любят хоккей, очень поддерживают нас. Будет прекрасная атмосфера, полный стадион, – сказал вратарь « ».