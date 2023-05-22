Серебряков о турне «России 25»: «Порадовали болельщиков в регионах. Дай бог, чтобы сборная до Владивостока доехала. Ажиотаж будет невероятный»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Никита Серебряков Адмирал сборная России U25 Хоккей

Никита Серебряков надеется, что сборная России когда-нибудь сыграет во Владивостоке.

В мае команда под руководством Романа Ротенберга провела 8 матчей против сборной Беларуси (6 побед и 2 поражения). 

– Тяжело было выдержать такой график сезона: более 70 матчей в КХЛ, постоянные перелеты через всю страну, а потом и две недели матчей за сборную? 

– Нормально, терпимо. Опять же мы играем за страну. Находишь силы для этого – даже после такого тяжелого сезона в КХЛ. Ну и за клуб всегда приятно играть, когда тебе дают выйти на лед. Поэтому такое количество игр только в радость. Тем более удалось отдохнуть после того, как закончил сезон в КХЛ с «Адмиралом».

– Как вам такой формат игр за сборную против Беларуси?

– Отлично. Играть за сборную всегда большая честь, гордость. Тем более вы видели, что и мы, и Беларусь играли с максимальной отдачей, отдавались борьбе. Чему доказательство – потеря нами из-за травм двух наших капитанов – Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

– Приятно было полетать по разным городам за сборную?

– Конечно, порадовали местных болельщиков в Челябинске, Красноярске, Туле, которые не каждый день могут увидеть сборную вживую. В Астану и Минск тоже было интересно слетать. Тем более у меня с этими перемещениями ничего сложного не было. Самый долгий перелет в этом турне составлял четыре часа – ерунда по сравнению с тем, сколько мы налетали с «Адмиралом». Мне уже привычно.

– Сборная до Владивостока когда-нибудь доедет?

– Дай бог, чтобы доехала. Будет невероятный ажиотаж. Во Владивостоке очень любят хоккей, очень поддерживают нас. Будет прекрасная атмосфера, полный стадион, – сказал вратарь «Адмирала». 

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1 комментарий

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vizaslayer
Какой ажиотаж, вам всем не надоело звиздеть ?!
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