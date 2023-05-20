Серебряков о том, что он лучший вратарь сезона: «Секрет успеха — в трудолюбии, в работе над собой, в психологии»

Никита Серебряков оценил завоевание приза лучшему вратарю сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Конечно, хотелось выиграть приз, услышать свою фамилию и удивиться. Благодарю людей, кто голосовал за меня, мне очень приятно, я рад выиграть эту награду.

Соперники? Вратарская школа в России очень сильная. Исаев и Дорожко тоже показали потрясающую статистику в сезоне, игру. Парни – большие молодцы, дай бог, обходиться им без травм. Желаю им провести следующий сезон еще удачнее, чем этот.

Секрет успеха — в трудолюбии, в работе над собой. Это работа в психологии, в хоккейном мастерстве, в уверенности. Благодарю Юрия Викторовича Ключникова, который мне очень сильно помог. Благодарен за его работу, терпение и человеческое отношение», — сказал голкипер « ».