Хартли о бронзе Латвии на ЧМ: «Исторический день для латвийского хоккея. Я невероятно горжусь сборной»

Теги Боб Хартли Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Боб Хартли высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Я невероятно горжусь сборной Латвии, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира! Командная работа, большая самоотдача игроков и тренеров, невероятная поддержка болельщиков. Великая история любви!

Это исторический день для латвийского хоккея. Поздравляю всех членов команды и болельщиков. Вы заработали и заслужили эту медаль.

Мне было очень хорошо с латвийцами. Я старался делать свою работу как можно лучше. Но из-за конфликта расписаний между «Авангардом» и сборной Латвии мне пришлось сделать очень сложный выбор. Федерация очень хорошо ко мне относилась, и там работают отличные люди», – сказал бывший главный тренер сборной Латвии Хартли.

Канадец тренировал сборную с 2016 по 2021 год.

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу

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5 комментариев

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Nobleman
Спасибо, Хартли!
Помним, тебя у руля нашей сборной. И тоже благодарны за то время!
Но, Харийс, просто cepure nost! (Снимаю шляпу).
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Andrusha_1
Ответ IS
В начале турнира после 0:6 от Канады, горе ветераны говорили, типа как Латвия скатилась из-за отсутствия КХЛ. Что интересно теперь они скажут?)
Если рижское Динамо берет бронзу ЧМ, значит, уровень ЧМ ниже плинтуса.
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Yndestad
Ответ IS
В начале турнира после 0:6 от Канады, горе ветераны говорили, типа как Латвия скатилась из-за отсутствия КХЛ. Что интересно теперь они скажут?)
соперники не те, России нет, а без России никто сильнейший состав не везет и бла-бла-бла)
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IS
В начале турнира после 0:6 от Канады, горе ветераны говорили, типа как Латвия скатилась из-за отсутствия КХЛ. Что интересно теперь они скажут?)
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IS
Ответ Andrusha_1
Если рижское Динамо берет бронзу ЧМ, значит, уровень ЧМ ниже плинтуса.
Ага, конечно. Если бы Россия выиграла, то про уровень ЧМ ниже плинтуса, ты бы ничего не сказал.
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