Хартли о бронзе Латвии на ЧМ: «Исторический день для латвийского хоккея. Я невероятно горжусь сборной»

Боб Хартли высказался о победе Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Я невероятно горжусь сборной Латвии, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира! Командная работа, большая самоотдача игроков и тренеров, невероятная поддержка болельщиков. Великая история любви!

Это исторический день для латвийского хоккея. Поздравляю всех членов команды и болельщиков. Вы заработали и заслужили эту медаль.

Мне было очень хорошо с латвийцами. Я старался делать свою работу как можно лучше. Но из-за конфликта расписаний между «Авангардом» и сборной Латвии мне пришлось сделать очень сложный выбор. Федерация очень хорошо ко мне относилась, и там работают отличные люди», – сказал бывший главный тренер сборной Латвии Хартли.

Канадец тренировал сборную с 2016 по 2021 год.

Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу