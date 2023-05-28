Валерий Каменский считает неполноценным ЧМ по хоккею без сборных России и Беларуси .

Олимпийский чемпион отреагировал на победу сборной Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

«Для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира неполноценный. Чемпионат проводят, лишь бы провести, поэтому о чем можно говорить?

Мое мнение, что чемпионат мира без сборных России и Беларуси – неполноценный. Если бы мы участвовали, мы бы играли где-то в финале точно», – заявил олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Каменский.