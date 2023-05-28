Валерий Каменский: «Для Латвии бронза – успех, но ЧМ без России и Беларуси – неполноценный. Мы бы играли где-то в финале точно»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею Валерий Каменский ЧМ по хоккею Хоккей

Валерий Каменский считает неполноценным ЧМ по хоккею без сборных России и Беларуси .

Олимпийский чемпион отреагировал на победу сборной Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

«Для Латвии бронза – успех, но чемпионат мира неполноценный. Чемпионат проводят, лишь бы провести, поэтому о чем можно говорить?

Мое мнение, что чемпионат мира без сборных России и Беларуси – неполноценный. Если бы мы участвовали, мы бы играли где-то в финале точно», – заявил олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Каменский.

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30 комментариев

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Maxim Vasnechov
100%. Как и все ЧМ последние пять лет, где мы участвовали. )
+24
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wojtech66
Когда еле-еле выиграли ОИ-2018, то что-то не помню, чтобы оговаривали, что они(игры) неполноценные, хотя по составу игроков в других командах они были такими на самом деле.
Орали, что "звание олимпийских чемпионов останется до конца жизни. Со временем забудется, были энхаэловцы или нет."
+20
-2
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Unnamed80
Неужели просто нельзя порадоваться за сборную Латвии и латышей без лишних слов?
+14
-1
+13
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Kirill Lukonin
Почему многие мои любимые хоккеисты детства оказались мелкими людишками…?!
+10
-1
+9
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Biver866
Точно не полноценный?))а Олимпиада была полноценной?))
+9
-2
+7
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Квебек
Ответ Kirill Lukonin
Почему многие мои любимые хоккеисты детства оказались мелкими людишками…?!
Мелкие люди падкие на деньги и "потриотизм".
+7
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+6
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Unnamed80
Главное давайте больше полноценных суперсерий Россия-Белоруссия
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
после 2015 года всегда где-то в финале... полуфинале)))
игры-2018 полноценные или нет? олимпиады до 1998 года полноценные или нет?
+6
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Melnikov1968
Да вы сами все неполноценные с таким мышлением и высказываниями. 2 недели одну и ту же пластинку по десятому разу запускаете. Каменский, вот неинтересно твоё мнение.
+5
0
+5
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Pikachu Pikachu
Ответ wojtech66
Когда еле-еле выиграли ОИ-2018, то что-то не помню, чтобы оговаривали, что они(игры) неполноценные, хотя по составу игроков в других командах они были такими на самом деле. Орали, что "звание олимпийских чемпионов останется до конца жизни. Со временем забудется, были энхаэловцы или нет."
Для анально отгородившегося пользователя Аморалинни:
Ну, например, половина советского олимпийского золота была добыта во времена, когда канадских профессионалов МОК не допускал. Только что-то все с придыханием вспоминают красную машину
+7
-2
+5
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Заборостроитель
Что мешало с 2016 года играть в финале полноценно?😅
+4
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Biver866
И кст вы всегда где-то в финале играете )))
+3
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Stop-D
А ОИ-18 полноценные?)))
+5
-2
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$-AGROHIM-$
Ответ Pikachu Pikachu
Для анально отгородившегося пользователя Аморалинни: Ну, например, половина советского олимпийского золота была добыта во времена, когда канадских профессионалов МОК не допускал. Только что-то все с придыханием вспоминают красную машину
вообще все олимпийское хоккейное золото СССР и РФ - уровень победы в Евротуре
+4
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Квебек
Cкажите это нашим ветеранам которые побеждали на турнирах без Кандады и США в 70ые. Да и до того когда Канада присылала сборную из любительских лиг или и вовсе клуб.
+3
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Stepan Bujukly
Так чего не играете? То, что вас не пустили на ЧМ по хоккею разве это так важно? Трудно даже себе представить , что вас, русских, ждет в ближайшие десятилетия в части отношения к вам в Мире! И это в высшей мере справедливо! Решили вспомнить методы правления отца -основателя Московии, собирателя русских земель, хана Батыя? Так на дворе 21-й век, а не 13-й!
+3
0
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петрович сектор1
В истории хоккея навсегда останется бронза Латвии 2023 , а всё остальное вода
+3
0
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eteztevrizoy
Ответ Аморалинни
А на ОИ кого-то не пустили?
Нхловцев
+3
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Владимири Йолкиннен
почему они всегда молчат про Олимпиаду?
+3
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trepet12
Ответ RUS>
без России этот турнир нельзя воспринимать всерьез, конечно никакая Латвия , проигравшая первую игру 0-6, не заслуживала быть в призерах
Заслужила своей игрой после тех первых 0:6
+2
0
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Евгений Соболев
А что скажет Рома-коуч?)..наверняка финал был бы за его "потешной" сборной?))
+2
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Костя Кот
неполн о ценный здесь только ты, валера
+1
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usenko
Сы бы))) просто заставили открыть новость, чтобы прочитать так ли сказал Каменский
+1
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RUS>
кто пишет что он не прав, в ситуации если бы Россия победила на турнире где нет Канады, они сами бы написали что это неполноценная победа
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Jek@
Особенно Беларусь)... А вы все продали и предали. Так что сидите и сопли жуйте
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