Витолиньш о бронзе Латвии на ЧМ: «Для нас это маленькое золото. Ребята проделали фантастическую работу»

Харийс Витолиньш высказался после победы Латвии в матче за 3-е место ЧМ-2023.

Команда под руководством Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

«Меня захлестнули эмоции. Я даже не могу подобрать нужных слов. Для нас это маленькое золото.

Всегда приятно заканчивать турнир победой. Для нас это была как игра за золотую медаль. Ребята проделали фантастическую работу, боролись до конца. Мы принимали правильные решения в нужный момент.

Я мечтал, что мы получим медали. Я не знал, какие именно, но я мечтал о медалях. Главное – мечтать. Верьте в свои мечты, они сбудутся.

Мы это заслужили. В первых играх мы тоже играли хорошо. Мы были сплоченной командой, показали, что умеем играть.

Это вызов на будущее. Через год нас ждут такие же напряженные игры, где-то будут потери, но теперь мы знаем, что можем. Если мы мобилизуемся и объединяемся, то мечты сбываются», – сказал Витолиньш в интервью LTV.