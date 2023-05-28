ИИХФ против Кубка мира в феврале: «Мы не организуем ЧМ в Северной Америке, потому что не хотим конкурировать с плей-офф НХЛ. Ожидаем такого же уважения к себе»

Глава ИИХФ высказался о планах НХЛ провести Кубок мира-2025 в феврале.

сообщил, что готова принять организованный лигой турнир, но предпочла бы провести его в начале хоккейного сезона.

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.

«Февраль невозможен, потому что нужно защитить чемпионат мира [в мае].

Мы не организуем чемпионаты мира в Северной Америке, потому что не хотим конкурировать с плей-офф Кубка Стэнли, и мы ожидаем такого же уважения к себе», – сказал Тардиф.

Даррен Дрегер: «23 генменеджера НХЛ поддерживают идею Кубка мира. Большинство хотят, чтобы он прошел в сентябре, а не в феврале»