ИИХФ против Кубка мира в феврале: «Мы не организуем ЧМ в Северной Америке, потому что не хотим конкурировать с плей-офф НХЛ. Ожидаем такого же уважения к себе»

Теги ИИХФ Кубок Стэнли НХЛ Кубок мира Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о планах НХЛ провести Кубок мира-2025 в феврале.

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ готова принять организованный лигой турнир, но предпочла бы провести его в начале хоккейного сезона. 

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год. 

«Февраль невозможен, потому что нужно защитить чемпионат мира [в мае].

Мы не организуем чемпионаты мира в Северной Америке, потому что не хотим конкурировать с плей-офф Кубка Стэнли, и мы ожидаем такого же уважения к себе», – сказал Тардиф.

Даррен Дрегер: «23 генменеджера НХЛ поддерживают идею Кубка мира. Большинство хотят, чтобы он прошел в сентябре, а не в феврале»

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11 комментариев

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kvint(ksk)
Кому какое дело до тебя, Тартиф. Тем более КМ будет проходить без участия игроков из не НХЛ
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Maasd4m
Так ЧМ просто конкуренцию не выдерживает. Уровень НХЛ и уровень ЧМ несопоставимы просто, ни по уровню мастерства, ни по зрелищности.
НХЛ умеют делать продукт, и им вообще без разницы, что там с ЧМ и ОИ происходит.
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Bratsk Bruins
Ответ kvint(ksk)
Кому какое дело до тебя, Тартиф. Тем более КМ будет проходить без участия игроков из не НХЛ
Тартюф - Мещанин во дворянстве)) Посадили его как Петрушку туда.
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dosatuy
Ты ещё не понял куда ЧМ катится? Нет России, Белоруссии. Скоро будут играть одни Венгрии, Италии. О каком уважении со стороны НХЛ ты говоришь? Лиги в которой играют сильнейшие хоккеисты.
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Валера Синюков
КМ это детище НХЛ и не какие Тардифы не могут влиять на их решения, а Россия будет на этом празднике, а он пусть латышей награждает медалями.
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Александр Русанов
Легитимизировали шантаж как рабочий инструмент при выстраивании отношений между организациями, а теперь про уважение кукарекают.

И в СА вы ездите не из-за Кубка Стэнли, а потому что ваши хозяева - немчура, и они хотят всегда играть недалеко от дома.
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amra73
Зато достаточно регулярно в СА проводятся МЧМ, которые куда бОльшим интересом пользуются у местной публики
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Dmitriy Korchagin
Не хотим конкурировать с пловом НХЛ! А этот парень определенно дерзок! Запишите его на сеанс в Ротену немедленно!!! )
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Один живой
там адекватные люди есть вообще и в НХЛ в том числе? Всем уже понятно, что лет 5 России не будет нигде, свои кубки мира, чемпионаты мира они могут проводить где угодно и когда угодно. Кубок мира можно сразу начинать с финала Канада-Сша и им же заканчивать из 3 матчей. А чемпионаты мира, они и так вызывали массу вопросов, а сейчас это турнир, который будет соперничать с бенди по уровню популярности.
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Кеша
Тардиф очнись - ты обосрался ! В НХЛ плевать хотели на твои хотелки и уж точно никакой ЧМ не затмит плей офф КС.
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Александр Русанов
Ответ kvint(ksk)
Кому какое дело до тебя, Тартиф. Тем более КМ будет проходить без участия игроков из не НХЛ
Вряд ли обойдутся совсем без игроков из Европы. Иначе сборных штуки 4 можно собрать, не больше. В той же бейсбольной классике, которую собирает МЛБ, до квалификации все потенциально интересные рынки допускаются, пусть ставка и сделана на игроков Главной Лиги.
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