Тардиф о том, когда ИИХФ примет решение по России и Беларуси: «На заседании совета в марте 2024 года»
Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.
Люк Тардиф ответил на вопрос о том, когда будет принято следующее решение по России и Беларуси.
«Это будет на заседании совета в течение третьей недели марта 2024 года, когда мы примем решение по сезону-2024/25, который будет включать в себя начало олимпийской квалификации.
Мы надеемся принять решение как можно скорее, чтобы участники точно знали, что поставлено на карту в плане повышения в классе и вылета», – сказал Тардиф.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
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