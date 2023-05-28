Тардиф о том, когда ИИХФ примет решение по России и Беларуси: «На заседании совета в марте 2024 года»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.

Люк Тардиф ответил на вопрос о том, когда будет принято следующее решение по России и Беларуси

«Это будет на заседании совета в течение третьей недели марта 2024 года, когда мы примем решение по сезону-2024/25, который будет включать в себя начало олимпийской квалификации.

Мы надеемся принять решение как можно скорее, чтобы участники точно знали, что поставлено на карту в плане повышения в классе и вылета», – сказал Тардиф.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

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2 комментария

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Zlay Lenka
Очень печально (((
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dosatuy
Люк, сейчас не до этого. Дай ребятам этот ЧМ доиграть.
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