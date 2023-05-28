Тардиф о том, когда ИИХФ примет решение по России и Беларуси: «На заседании совета в марте 2024 года»

Глава ИИХФ высказался о возможном возвращении россиян на соревнования.

ответил на вопрос о том, когда будет принято следующее решение по России и .

«Это будет на заседании совета в течение третьей недели марта 2024 года, когда мы примем решение по сезону-2024/25, который будет включать в себя начало олимпийской квалификации.

Мы надеемся принять решение как можно скорее, чтобы участники точно знали, что поставлено на карту в плане повышения в классе и вылета», – сказал Тардиф.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.