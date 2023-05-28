Тардиф о переговорах с НХЛ по Олимпиаде-2026: «ИИХФ хочет долгосрочных отношений и взаимного уважения»

Глава ИИХФ высказался о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2026.

сообщил, что планирует приступить к переговорам с , НХЛ и профсоюзом игроков лиги в течение следующих 18 месяцев.

«Мы хотим, чтобы лучшие игроки участвовали в чемпионатах мира и Олимпийских играх. У нас почти получилось это в Пекине, но пандемия все испортила.

Чего мы хотим, так это долгосрочных отношений и взаимного уважения. Мы хотим убедиться, что все вовлеченные стороны работают сообща над поиском решения», – сказал Тардиф.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Игроки НХЛ приезжали на олимпийские хоккейные турниры с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

Тардиф обеспокоен инфраструктурой ОИ-2026: «Италия находится в нескольких световых годах от минимально необходимого уровня»