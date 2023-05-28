Тардиф о переговорах с НХЛ по Олимпиаде-2026: «ИИХФ хочет долгосрочных отношений и взаимного уважения»

Теги ИИХФ НХЛ МОК Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2026.

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ планирует приступить к переговорам с МОК, НХЛ и профсоюзом игроков лиги в течение следующих 18 месяцев.

«Мы хотим, чтобы лучшие игроки участвовали в чемпионатах мира и Олимпийских играх. У нас почти получилось это в Пекине, но пандемия все испортила.

Чего мы хотим, так это долгосрочных отношений и взаимного уважения. Мы хотим убедиться, что все вовлеченные стороны работают сообща над поиском решения», – сказал Тардиф.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Игроки НХЛ приезжали на олимпийские хоккейные турниры с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. 

Тардиф обеспокоен инфраструктурой ОИ-2026: «Италия находится в нескольких световых годах от минимально необходимого уровня»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Буренков
С таким руководством в ИИХФ, про всех сильнейших хоккеистов на Олимпиаде можно забыть!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хотят они, вот им🖕
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stradivari13
Ответ couture39
Все, кроме русских будут на олимпиаде в Милане
ну хорошо...таков путь, не вижу смысла страдать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besik
Ответ couture39
Все, кроме русских будут на олимпиаде в Милане
Витомитт и дело что если не будет русских тоти не будет сильнейших лолка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий