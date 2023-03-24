Даррен Дрегер: «23 генменеджера НХЛ поддерживают идею Кубка мира. Большинство хотят, чтобы он прошел сентябре, а не в феврале»

Большинство генменеджеров НХЛ выступают за возвращение Кубка мира.

узнал мнение генменеджеров о том, что в хоккее сейчас нет топ-турнира для сборных.

– Что ты узнал из опроса генеральных менеджеров НХЛ на эту тему?

– Давайте назовем это неофициальным внезапным опросом. Потому что только 26 из 32 генеральных менеджеров НХЛ захотели принять участие, но 23 из них заявили, что поддерживают идею Кубка мира – и, кстати, Олимпийских игр.

Трое, которые сказали, что не заинтересованы, говорят это из-за страха перед травмами. Они не хотят дополнительных игр за пределами Национальной хоккейной лиги, потому что считают, что у игроков НХЛ и так достаточно дел.

А теперь вот кое-что интересное: из «Нью-Йорк Айлендерс» говорит, что выступает за Кубок мира, но в межсезонье, чтобы можно было провести тренировочный лагерь, который опять-таки может уменьшить количество травм.

Интересно отметить, что большинство генеральных менеджеров, выступающих за возвращение Кубка мира, также хотят, чтобы он прошел сентябре. Не в феврале – из-за дедлайна обменов, из-за надвигающегося плей-офф», – сказал инсайдер TSN.

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.

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