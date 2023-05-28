Тардиф обеспокоен инфраструктурой ОИ-2026: «Италия находится в нескольких световых годах от минимально необходимого уровня»

Теги ИИХФ НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф выразил недовольство инфраструктурой Италии в преддверии Олимпиады-2026.

«Что меня действительно беспокоит в перспективе Олимпиады-2026, так это уровень организации и инфраструктуры в Италии. 

Мы пригласили одну из их делегаций на чемпионат мира, чтобы показать, какие стандарты требуются для турнира такого масштаба.

На сегодняшний день Италия находится в нескольких световых годах от минимально необходимого уровня. И мы очень этим обеспокоены», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

12 комментариев

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unreality
В Италии вообще большие проблемы с инфраструктурой, много где попросту устарела, потому что строили очень давно.
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ДнепрЧемпион1983
Он еще Париж не видел в ожидании кубка мира регби и олимпиады летом. Вся эта Европа не хочет тратиться как мы , экономят. Нас там не будет поэтому глубоко безразличен их бардак. Пусть сами наслаждаются
+10
-3
+7
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Ljorke
Ответ unreality
В Италии вообще большие проблемы с инфраструктурой, много где попросту устарела, потому что строили очень давно.
Согласен. Италия вообще за последние 30 лет, сильно сдала.
+4
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+4
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Ljorke
Ответ крок 58
Да три года еще… настроят
Что Италия делала всё это время?
+3
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agp_ekt
Инфраструктура вполне соответствует уровню турнира и игроков,чо он возбудился так.Итальянцы посмотрят,кто приедет и вопрос зададут,ради чего париться
+3
-1
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крок 58
Да три года еще… настроят
+1
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Radik_2.0
читал что процентов 80 футбольных стадионов даже Серии А находятся в плачевном состоянии, строились чуть ли ни в середине прошлого века и большинство из них толком и не ремонтировались
+1
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Cube Litening C:68X
Мелони разберётся..😁
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Дмитрий
Мы-Люк Тардиф, обеспокоены! Остальной Италии наплевать)
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unreality
Ответ Ljorke
Согласен. Италия вообще за последние 30 лет, сильно сдала.
Ну так потому что там строили в 60-е преимущественно. А сейчас и экономика уже не та)
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Ljorke
Ответ unreality
Ну так потому что там строили в 60-е преимущественно. А сейчас и экономика уже не та)
Именно. Сейчас уже в Чехии уровень жизнь чуть выше чем в Италии!
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цэсемьэр
Ответ unreality
Ну так потому что там строили в 60-е преимущественно. А сейчас и экономика уже не та)
по хоккейным объектам возможно и соглашусь (хотя не так давно был Турин), а вот горнолыжка там прекрасная.
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