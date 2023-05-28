Тардиф обеспокоен инфраструктурой ОИ-2026: «Италия находится в нескольких световых годах от минимально необходимого уровня»

Люк Тардиф выразил недовольство инфраструктурой Италии в преддверии Олимпиады-2026.

«Что меня действительно беспокоит в перспективе Олимпиады-2026, так это уровень организации и инфраструктуры в Италии.

Мы пригласили одну из их делегаций на чемпионат мира, чтобы показать, какие стандарты требуются для турнира такого масштаба.

На сегодняшний день Италия находится в нескольких световых годах от минимально необходимого уровня. И мы очень этим обеспокоены», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.