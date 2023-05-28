Тренер Германии о выходе в финал ЧМ: «Все еще щипаю себя. История не закончилась, с Канадой сыграем на победу»

Тренер сборной Германии Харольд Крайс высказался о победе над США (4:3 ОТ) в полуфинале ЧМ.

Немцы впервые в современной истории турнира вышли в финал, где сыграют с Канадой.

«Мы в финале, и это невероятно. Я продолжаю щипать себя, но это правда. Я обнял всех игроков в раздевалке. Мы очень счастливы.

Это невероятная история, которая еще не закончилась. С мы снова сыграем на победу», – сказал Крайс.

Германия вышла в финал ЧМ впервые после введения плей-офф в 1992-м. Сборная не брала медали 70 лет