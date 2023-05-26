Крикунов о ЧМ-2023: «Россия 25» с Ротенбергом была бы в четверке. Тогда не было бы Латвии и Германии в полуфинале, может быть»

Владимир Крикунов считает, что сборная России спокойно вышла бы в полуфинал ЧМ-2023.

Канада сыграет с Латвией в полуфинале турнира, США – с Германией. была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

«Вот «Россия 25» с была бы в четверке [чемпионата мира], тогда, может быть, не было бы и не было бы . Была бы в полуфинале Россия. Вообще все по-другому бы разложилось. Наша сборная в полуфинале спокойно бы играла.

Мотивации не хватает большим европейским сборным и , это уже всем понятно. Европа будет играть за бронзу, а за золото будет играть Канада и Америка. Мне как специалисту интересно смотреть чемпионат мира, я был там вначале, смотрел», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.