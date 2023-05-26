Крикунов о ЧМ-2023: «Россия 25» с Ротенбергом была бы в четверке. Тогда не было бы Латвии и Германии в полуфинале, может быть»
Владимир Крикунов считает, что сборная России спокойно вышла бы в полуфинал ЧМ-2023.
Канада сыграет с Латвией в полуфинале турнира, США – с Германией. Сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.
«Вот «Россия 25» с Ротенбергом была бы в четверке [чемпионата мира], тогда, может быть, не было бы Латвии и не было бы Германии. Была бы в полуфинале Россия. Вообще все по-другому бы разложилось. Наша сборная в полуфинале спокойно бы играла.
Мотивации не хватает большим европейским сборным и Канаде, это уже всем понятно. Европа будет играть за бронзу, а за золото будет играть Канада и Америка. Мне как специалисту интересно смотреть чемпионат мира, я был там вначале, смотрел», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.
Роман Ротенберг почему-то называет серию встреч с безусловно сильной сборной Белоруссии победоносным турниром - хотя именно турнир для его сборной состоялся в Казахстане, где между играми не было изнурительных перелетов, и на нем-то Роман Борисович занял почетное второе место. И даже на положительную разницу шайб не выбрался.
Но из всех своих победных ура-патриотических речей он заезд в Казахстан исключил - как не было его.
У него даже благодарности за прием-организацию адресованы только Миллеру с Потаниным и хозяевам Красноярска с Тулой.
Вот так вернёшься из гостей без подарка - обиду затаишь...
Уткин.