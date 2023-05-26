Крикунов о ЧМ-2023: «Россия 25» с Ротенбергом была бы в четверке. Тогда не было бы Латвии и Германии в полуфинале, может быть»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов считает, что сборная России спокойно вышла бы в полуфинал ЧМ-2023.

Канада сыграет с Латвией в полуфинале турнира, США – с Германией. Сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

«Вот «Россия 25» с Ротенбергом была бы в четверке [чемпионата мира], тогда, может быть, не было бы Латвии и не было бы Германии. Была бы в полуфинале Россия. Вообще все по-другому бы разложилось. Наша сборная в полуфинале спокойно бы играла.

Мотивации не хватает большим европейским сборным и Канаде, это уже всем понятно. Европа будет играть за бронзу, а за золото будет играть Канада и Америка. Мне как специалисту интересно смотреть чемпионат мира, я был там вначале, смотрел», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.

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26 комментариев

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Nikolay_exp
Дед, если Ротан удерживает тебя в заложниках моргни два раза
+20
0
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Ебздрогыч
«Россия 25» с Ротенбергом чемпионом Марса и Юпитера спокойно могла бы стать
+16
0
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Vidic18
я вот так и не определился кто мерзее: кожевников, крикунов, назаров или фетисов...
+16
-2
+14
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Nikolay_exp
Ответ Vidic18
я вот так и не определился кто мерзее: кожевников, крикунов, назаров или фетисов...
Там ещё Артюхин и Юдин не отстают
+12
0
+12
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Клирик
..."Опираясь на свой опыт, а я прошел много чемпионатов мира, олимпийские игры, самым сложным был этот турнир. Потому что много перелетов, мало времени на восстановление..."
Роман Ротенберг почему-то называет серию встреч с безусловно сильной сборной Белоруссии победоносным турниром - хотя именно турнир для его сборной состоялся в Казахстане, где между играми не было изнурительных перелетов, и на нем-то Роман Борисович занял почетное второе место. И даже на положительную разницу шайб не выбрался.
Но из всех своих победных ура-патриотических речей он заезд в Казахстан исключил - как не было его.
У него даже благодарности за прием-организацию адресованы только Миллеру с Потаниным и хозяевам Красноярска с Тулой.
Вот так вернёшься из гостей без подарка - обиду затаишь...

Уткин.
+8
0
+8
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kizzi1988
Ребятки, объясните пожалуйста,почему взрослые заслуженные люди, несут какую-то дичь?
+7
0
+7
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Dmitry Shapaev
Ответ Vidic18
я вот так и не определился кто мерзее: кожевников, крикунов, назаров или фетисов...
Третьяк
+5
0
+5
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Dottore
Да что уж мелочиться, Ротенберг бы в одиночку всех победил
+4
0
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Александр Василич
А если бы отлетели от Латвии в четверти?))
+4
0
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Melnikov1968
Играй в фэнтэзи. Там Россия 25 будет в финале. Ещё скажи что Белорусы были бы в 1/4 вместо Швейцарии. Несёт очередной бред.
+4
0
+4
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Варлампий Варлампий
Вова, ты то зачем нализываешь финскому гражданину?
+3
0
+3
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5kywn5cddd
Заметьте, наши эксперты в основном «ватники». Я бы им сказал : «Вы можете говорить, все что угодно» 😂
+3
0
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Ихарь Окенфэйлов
А если бы ещё батьку и путина в основной состав, так можно и на Олимпиаду замахнуться! Может по этому и не пускают :)
+4
-1
+3
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lundian
Россия за место Латвии и Германии сразу? в двух полуфинале сразу а потом в финале сама с собой? Ротену бы понравилось
+2
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76er
"Может, даже, хватило бы одного Ротенберга" - добавил Крикунов.
+2
0
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Roman Roman
Ответ Nikolay_exp
Дед, если Ротан удерживает тебя в заложниках моргни два раза
какие заложники? 15 рублей за пост... сидит на сдельщине
+2
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kizzi1988
Ответ Vidic18
воспитаны так... можно подумать они одни в стране такие ? ) бОльшая часть таких. то что они хоккеисты, тренеры не имеет никакого значения.
Но мы же примерно все понимаем что Россия 25 или как там, скорее всего и Данию с Элером, или Норвегию не обыграли бы
+3
-2
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Костя Кот
ну все правильно, в полуфинале проиграли бы и в матче за 3 место и мы в четверке, это если бы еще не отлетели в четвертьфинале от той же латвии.
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aalto
зачем нужен этот чм если есть суперсерия с беларусью? )
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_Абырвалг_
Можно уже целую сборную собрать под названием "лоботомия")))
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DrDro
Ответ Nikolay_exp
Там ещё Артюхин и Юдин не отстают
Уже и артюхин подключился о_о?
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владимир локотко
Ответ Клирик
..."Опираясь на свой опыт, а я прошел много чемпионатов мира, олимпийские игры, самым сложным был этот турнир. Потому что много перелетов, мало времени на восстановление..." Роман Ротенберг почему-то называет серию встреч с безусловно сильной сборной Белоруссии победоносным турниром - хотя именно турнир для его сборной состоялся в Казахстане, где между играми не было изнурительных перелетов, и на нем-то Роман Борисович занял почетное второе место. И даже на положительную разницу шайб не выбрался. Но из всех своих победных ура-патриотических речей он заезд в Казахстан исключил - как не было его. У него даже благодарности за прием-организацию адресованы только Миллеру с Потаниным и хозяевам Красноярска с Тулой. Вот так вернёшься из гостей без подарка - обиду затаишь... Уткин.
мажор ,это навсегда!
0
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Roman Roman
Ответ Александр Василич
А если бы отлетели от Латвии в четверти?))
не кощунствуй
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