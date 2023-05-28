Игорь Ожиганов: «Вообще перестал следить за хоккеем, как вылетели «Тампа» и «Бостон»
Игорь Ожиганов рассказал, почему перестал следить за хоккеем в этом сезоне.
— В Кубке Стэнли будете поддерживать Бобровского? И кого вы считает фаворитом?
— Из тех, за кого я переживал, все вылетели. Кто больше заслужил, тот и выиграет.
— За чемпионатом мира следите?
— Не знаю, что там происходит вообще.
— Почему?
— Как вылетели «Тампа» и «Бостон», я вообще перестал следить за хоккеем.
— За международным?
— Вообще за любым.
— Как вам матчи «России 25»? Стоит ли в будущем проводить подобные игры?
— Честно, я не смотрел эти матчи. Я думаю, что для развития ребят нужно проводить подобные игры, – сказал защитник СКА.
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