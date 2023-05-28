Игорь Ожиганов: «Вообще перестал следить за хоккеем, как вылетели «Тампа» и «Бостон»

Теги СКА Бостон Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Игорь Ожиганов сборная России U25 Хоккей

Игорь Ожиганов рассказал, почему перестал следить за хоккеем в этом сезоне.

— В Кубке Стэнли будете поддерживать Бобровского? И кого вы считает фаворитом?

— Из тех, за кого я переживал, все вылетели. Кто больше заслужил, тот и выиграет.

— За чемпионатом мира следите?

— Не знаю, что там происходит вообще.

— Почему?

— Как вылетели «Тампа» и «Бостон», я вообще перестал следить за хоккеем.

— За международным?

— Вообще за любым.

— Как вам матчи «России 25»? Стоит ли в будущем проводить подобные игры?

— Честно, я не смотрел эти матчи. Я думаю, что для развития ребят нужно проводить подобные игры, – сказал защитник СКА.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий