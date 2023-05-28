Игорь Ожиганов: «Вообще перестал следить за хоккеем, как вылетели «Тампа» и «Бостон»

Игорь Ожиганов рассказал, почему перестал следить за хоккеем в этом сезоне.

— В Кубке Стэнли будете поддерживать Бобровского? И кого вы считает фаворитом?

— Из тех, за кого я переживал, все вылетели. Кто больше заслужил, тот и выиграет.

— За чемпионатом мира следите?

— Не знаю, что там происходит вообще.

— Почему?

— Как вылетели « » и « », я вообще перестал следить за хоккеем.

— За международным?

— Вообще за любым.

— Как вам матчи «России 25»? Стоит ли в будущем проводить подобные игры?

— Честно, я не смотрел эти матчи. Я думаю, что для развития ребят нужно проводить подобные игры, – сказал защитник .