Роман Ротенберг: «Наши дети будут лучше Макдэвида и Маккиннона. На 100% уверен»

Теги СКА НХЛ КХЛ Никита Гусев Никита Кучеров Роман Ротенберг Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид детский хоккей Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии детского хоккея.

В мае команда «Россия 25» под руководством Ротенберга провела турне, в котором одержала 6 побед и 2 раза проиграла сборной Белоруссии, а также раз победила Казахстан.

– Это первый такой большой сезон для нас. Начинали кататься детьми, просто катались во дворе. Показывали детям наиболее интересные навыки, чтобы им было интереснее играть, это игра с шайбой, ловкость.

Такая наша игра, наши советские традиции в лучшем выражении. Потому что это красивый хоккей, который радует болельщиков и детей в первую очередь, потому что они должны получать удовольствие от игры.

Мы начинали с маленькой группы, так катались, когда была возможность, брали тренера. Ребята вот, которые 2014 года, я с ними начинал, им было два с половиной годика, мы не играли в хоккей, начинали просто кататься в игровой форме. Мне было интересно развивать детей с таким подходом, пару лет так просто катались, потом уже переходили к более серьезному подходу.

Набрали полный тренерский штаб. И сейчас продолжаем все развивать, этим опытом я хочу поделиться с нашими детьми и развивать их. Благодаря ему мы сможем обыгрывать любую сборную.

Поэтому с самого раннего возраста надо работать с детьми, как это было в СССР. Все навыки, которые мы им передаем, вот увидите, через 10 лет мы увидим уровень этих ребят.

Наши дети будут лучше Макдэвида и Маккиннона, я на сто процентов в этом уверен. Но это огромная работа, тут необходимо 50% образования, 50% спорта, тогда будет результат. Хочу сказать про все виды спорта, уважаемые родители, не надо перебарщивать с тренировками.

Развивайте игровое мышление, ловкость. Таким способом Геннадий Кузьмин подготовил Никиту Гусева и Никиту Кучерова, именно так он сделал ребят одними из лучших хоккеистов в мире.

Самое важное в подготовке – это трудолюбие. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает нас и дает детям шанс играть в хоккей.

– Чего не хватает юношескому хоккею, над чем будете работать в следующем году?

– Надо работать над тем, чтобы наши дети развивались гармонично и получали от этого удовольствие. Много тренироваться можно и надо, но эти тренировки должны быть правильными.

Обязательно должен быть задор, ловкость и наша русская смекалка в каждом упражнении и в каждой игре, – сказал главный тренер СКА и команды «Россия 25».

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54 комментария

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DniweFC
Какие вещества он употребляет? Вот бы взять номерок его дилера. Или неужели он действительно такой, мягко говоря недалекий?..
+73
0
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PuRGeN
Да он просто орет над нами. Читает коменты на спортсе и подливает масла в огонь вот и всё.
+65
-2
+63
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Savardus
Зато мы теперь знаем, кто получает лучшую соль Петербурга.
+55
0
+55
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chibudo74@gmail.com
Маленький мальчик нашёл колбасу,
Думает дай-ка её обоссу
Привкус солёный во рту у гостей
Вот вам солями от финских друзей
+18
0
+18
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antoha1896
Главное, чтоб они были лучше чем Вы, Роман
+17
-1
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Артем Зырянов
Геннадий Курдин знает, что не он подготовил Кучерова и Гусева, а некий Кузьмин?
+16
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Зубы Дзюбы
Ответ DniweFC
Какие вещества он употребляет? Вот бы взять номерок его дилера. Или неужели он действительно такой, мягко говоря недалекий?..
Или лицемер. Повестку отрабатывает
+12
-1
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Пересмешник 35
Ответ PuRGeN
Да он просто орет над нами. Читает коменты на спортсе и подливает масла в огонь вот и всё.
Переоцениваешь
+10
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Рахим Фунтик Стерлинг
Хорошо когда в изоляции, любую дичь можно нести. Зенит бы лиге чемпионов зажигал, на подходе в хоккее лучше Макдэвида игроки. Скоро и в баскете появится свой Йокич, а то и лучше. Хотя Йокич братушка, значит уже априори наш))
+10
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FNT
Люблю аргумент "Я на 100% уверен ", когда речь идёт о совершенно непредсказуемых даже лучшими экспертами вещах. Сразу видно шарлатана.
+10
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Superkenguroo
Забористо заливает
+8
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Ноу криминалити
Ваши дети - это какие? Очередные Ротенберги? Тогда вряд ли, очередные бездари с деньгами и связями получатся
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Артем Зырянов
Геннадий Курдин знает, что не он подготовил Кучерова и Гусева, а некий Кузьмин?
Должно быть, некто Кузьмин сам прибалдел от таких своих успехов
+6
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Enchanter WIZZARD
Чьи дети? Ротенберга с Загитовой?
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну раз сам Йозе Марино это говорит, то тогда действительно так тому и быть
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Кавабунга Шреддоголовый
Что этот недалекий может знать про советские традиции, если он в школу пошёл уже при перестройке?
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Мыкола
Дети ротенберга?)))
+3
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D-eisler@yandex.ru
Ответ DniweFC
Какие вещества он употребляет? Вот бы взять номерок его дилера. Или неужели он действительно такой, мягко говоря недалекий?..
зачем тебе номер его дилера? чтобы таким же стать?
+3
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_Абырвалг_
"Наши дети" - это граждане Финляндии ?
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Дмитрий Дмитриев
"ваши" понятно.., а наши?
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pztpzhmx66
Он ,в параллельной вселенной !!!
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Michael1969
Ротенберг, докажи, что веришь в проект - откажись от гражданства Финляндии, в России же, по твоим словам, все лучше, так к чему тебе оно?
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Artur Kovas
Особенно будут лучше если не будут пересекаться с макдэйвидами
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Максим Прокофьев
"Наша русская смекалка"? Вся страна наелась вашей финскоеврейской смекалкой, прям вся семья ею фонтанирует.
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Andreir888
Не, ну если сам Йозе Марино сказал...))
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