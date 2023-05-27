Роман Ротенберг: «Наши дети будут лучше Макдэвида и Маккиннона. На 100% уверен»

Роман Ротенберг высказался о развитии детского хоккея.

В мае команда «Россия 25» под руководством Ротенберга провела турне, в котором одержала 6 побед и 2 раза проиграла сборной Белоруссии, а также раз победила Казахстан.

– Это первый такой большой сезон для нас. Начинали кататься детьми, просто катались во дворе. Показывали детям наиболее интересные навыки, чтобы им было интереснее играть, это игра с шайбой, ловкость.

Такая наша игра, наши советские традиции в лучшем выражении. Потому что это красивый хоккей, который радует болельщиков и детей в первую очередь, потому что они должны получать удовольствие от игры.

Мы начинали с маленькой группы, так катались, когда была возможность, брали тренера. Ребята вот, которые 2014 года, я с ними начинал, им было два с половиной годика, мы не играли в хоккей, начинали просто кататься в игровой форме. Мне было интересно развивать детей с таким подходом, пару лет так просто катались, потом уже переходили к более серьезному подходу.

Набрали полный тренерский штаб. И сейчас продолжаем все развивать, этим опытом я хочу поделиться с нашими детьми и развивать их. Благодаря ему мы сможем обыгрывать любую сборную.

Поэтому с самого раннего возраста надо работать с детьми, как это было в СССР. Все навыки, которые мы им передаем, вот увидите, через 10 лет мы увидим уровень этих ребят.

Наши дети будут лучше Макдэвида и Маккиннона, я на сто процентов в этом уверен. Но это огромная работа, тут необходимо 50% образования, 50% спорта, тогда будет результат. Хочу сказать про все виды спорта, уважаемые родители, не надо перебарщивать с тренировками.

Развивайте игровое мышление, ловкость. Таким способом Геннадий Кузьмин подготовил Никиту Гусева и Никиту Кучерова, именно так он сделал ребят одними из лучших хоккеистов в мире.

Самое важное в подготовке – это трудолюбие. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает нас и дает детям шанс играть в хоккей.

– Чего не хватает юношескому хоккею, над чем будете работать в следующем году?

– Надо работать над тем, чтобы наши дети развивались гармонично и получали от этого удовольствие. Много тренироваться можно и надо, но эти тренировки должны быть правильными.

Обязательно должен быть задор, ловкость и наша русская смекалка в каждом упражнении и в каждой игре, – сказал главный тренер СКА и команды «Россия 25».