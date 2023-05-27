Директор «Динамо» о Гусеве: «Общаемся с ним и с агентами. Конкретики пока нет. Определенные точки соприкосновения есть»

Теги возможные переходы Алексей Сопин КХЛ Никита Гусев Динамо Р-Спорт Хоккей

«Динамо» продолжает переговоры с форвардом Никитой Гусевым.

Об этом сообщил спортивный директор московского клуба Алексей Сопин.

«Мы не закончили работу на трансферном рынке. Будут ребята на обмен, две-три позиции мы усилим. Клуб находится в постоянном диалоге с хоккеистами, агентами, другими клубами. Два-три трансфера от «Динамо» стоит ожидать.

Что касается Никиты Гусева, то мы общаемся с ним, с агентами. Конкретики пока нет, но все проходит в рабочем, плановом режиме. Определенные точки соприкосновения у нас есть», – сказал Сопин.

Гусев провел сезон-2022/23 Фонбет Чемпионата КХЛ в СКА, после чего расторг контракт с клубом. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

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3 комментария

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Андрей Королёнок
Обмен это не трансфер. Это шило на мыло. Не знаю кого у нас можно обменять, что бы усилиться?
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Олег Андронов
Брать надо такого уровня 2-3 иначе снова вылет в первом раунде
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dosatuy
Гуся надо на место ставить всем командам КХЛ и не брать. Так даже Кросби не выделывается с Макди.
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