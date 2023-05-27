Директор «Динамо» о Гусеве: «Общаемся с ним и с агентами. Конкретики пока нет. Определенные точки соприкосновения есть»

«Динамо» продолжает переговоры с форвардом Никитой Гусевым.

Об этом сообщил спортивный директор московского клуба .



«Мы не закончили работу на трансферном рынке. Будут ребята на обмен, две-три позиции мы усилим. Клуб находится в постоянном диалоге с хоккеистами, агентами, другими клубами. Два-три трансфера от « » стоит ожидать.

Что касается , то мы общаемся с ним, с агентами. Конкретики пока нет, но все проходит в рабочем, плановом режиме. Определенные точки соприкосновения у нас есть», – сказал Сопин.

Гусев провел сезон-2022/23 Фонбет Чемпионата КХЛ в СКА, после чего расторг контракт с клубом. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.