Давыдов считает, что Гусев помог бы «Динамо»: «У нас много рабочих форвардов, молодежи, но нужны и мастера»

Теги Виталий Давыдов КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Виталий Давыдов высказался о возможном переходе Никиты Гусева в «Динамо».

– Много разговоров о Гусеве. Никак не соглашусь с теми скептиками, которые говорят, что этот форвард СКА не динамовского стиля. Послушайте, если у нас свой лучший хоккей показывал Шипачев, то почему не заиграть новыми красками Гусеву, который похож на нашего экс-капитана если не по амплуа, то по стилю?

Гусев – мастер, герой Олимпиады. Даже в возрасте он пригодится любому клубу КХЛ, кроме, может, двух армейских.

– То есть вы двумя руками за этот трансфер?

– Окончательное решение – за руководством. У клуба есть определенная кадровая политика, в том числе по финансам, он и примет решение. Но хоккейные плюсы Гусева налицо.

– Тем не менее не все уверены, что он впишется в систему главного тренера «Динамо»...

– Я считаю, что наш главный Кудашов получит все возможности меняться и расти. В этом и проявится его тренерский класс. 

У нас много рабочих форвардов, молодежи, но нужны и мастера, многое повидавшие. Думаю, Кудашов найдет общий язык с Гусевым, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Кеша
Согласен полностью с легендарным ветераном. Я уже писал , что Гусев нам очень пригодится. Такой мастер может стать любимцем болельщиков. И на фоне молодых игроков , безусловно, нужен такой опытный мастер. Поддержу так же тезис о том , что Алексей Николаевич найдет общий язык с Гусевым - об этом я тоже писал. Кудашов сам был великолепным игроком. Играющие люди всегда поймут друг друга. Для Кудашова Никита будет лучшим помощником на поле. Что касается режима , то и на старуху бывает проруха. Дай Бог все сростется и Гусев реально поможет Динамо.
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