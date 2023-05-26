Давыдов считает, что Гусев помог бы «Динамо»: «У нас много рабочих форвардов, молодежи, но нужны и мастера»

Виталий Давыдов высказался о возможном переходе Никиты Гусева в «Динамо».

– Много разговоров о . Никак не соглашусь с теми скептиками, которые говорят, что этот форвард СКА не динамовского стиля. Послушайте, если у нас свой лучший хоккей показывал Шипачев, то почему не заиграть новыми красками Гусеву, который похож на нашего экс-капитана если не по амплуа, то по стилю?

Гусев – мастер, герой Олимпиады. Даже в возрасте он пригодится любому клубу , кроме, может, двух армейских.

– То есть вы двумя руками за этот трансфер?

– Окончательное решение – за руководством. У клуба есть определенная кадровая политика, в том числе по финансам, он и примет решение. Но хоккейные плюсы Гусева налицо.

– Тем не менее не все уверены, что он впишется в систему главного тренера « »...

– Я считаю, что наш главный Кудашов получит все возможности меняться и расти. В этом и проявится его тренерский класс.

У нас много рабочих форвардов, молодежи, но нужны и мастера, многое повидавшие. Думаю, Кудашов найдет общий язык с Гусевым, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.