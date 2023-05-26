Суд вынес решение в пользу Эвандера Кэйна по иску Centennial Bank в рамках дела о банкротстве. Игрок задолжал банку более 8 млн долларов (The Athletic)

Теги происшествия Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн деньги Хоккей

Суд вынес решение в пользу Эвандера Кэйна по иску Centennial Bank.

Как сообщает The Athletic, судья Стивен Джонсон вынес решение в пользу игрока в рамках дела о банкротстве. Если банк не подаст апелляцию и не выиграет суд, он потеряет сумму более 8 млн долларов, которую задолжал игрок «Эдмонтона».

В январе 2021 года Кэйн подал заявление о банкротстве. Сообщалось, что долг хоккеиста составляет 26,8 млн долларов, его активы – 10,2 млн долларов.

Он урегулировал ситуацию со многими кредиторами, но Centennial Bank отказался договариваться с игроком, что привело к судебному разбирательству.

Кэйн занимал деньги у Centennial Bank в 2018 и 2019 годах для погашения других долгов с высокими процентными ставками, накопленных за годы азартных игр. В период с 2014 по 2019 год Кэйн взял 27 кредитов, ставки по которым достигали 18 процентов.

Рассмотрение дела о банкротстве игрока продолжается. Ранее против него также подала иск бывшая девушка Хоуп Паркер. Она утверждает, что хоккеист нарушил обещание выплатить ей 3 млн долларов за аборты. 

Professional Bank также подал иск против форварда. Банк утверждает, что Кэйн обманул организацию в 2019 году, получив ссуду в размере 1,5 млн долларов.

Компания Sure Sports также подала иск на сумму 1,3 млн долларов.

Эвандер Кэйн: «Ставки играли большую роль в моей жизни, у меня с этим были проблемы. Но я не вернусь к тому периоду»

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4 комментария

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Wayne Gretzky 99
Это вам не мелочь по трамваям тырить!
+2
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dosatuy
Не понял как он всё просрал? Ставки в казино?
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LaffyTaffy
18% годовых? Пфф, американцы слабаки, сказал лудоман из России, который берет микрозаймы под 365% годовых)))
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Inter_09
Очередного БЛМ испугались? У него контракт с клубом, наверняка недвижимость есть и не одна, какой он банкрот??
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