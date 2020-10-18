Форвард «Сан-Хосе» Кэйн объявил о банкротстве. Он задолжал 26,8 млн долларов

Форвард «Сан-Хосе» подал заявление о банкротстве, сообщает The Athletic.

В заявлении указано, что долг хоккеиста составляет 26,8 млн долларов. Его активы – 10,2 млн долларов.

Также отмечается, что игрок может пропустить предстоящий сезон .

«Должник может расторгнуть свой контракт, он может отказаться от участия в сезоне, что разрешено действующими правилами, так как беспокоится о здоровье в связи с недавним рождением первого ребенка.

Если он расторгнет свой контракт или откажется от участия в какой-то момент сезона, должник не получит свою зарплату», – говорится в заявлении о банкротстве.

Кэйн указал, что у него отрицательный доход – минус 91 131 доллар в месяц.

За последние 12 месяцев хоккеист потерял на азартных играх 1,5 млн долларов.

Кэйн указал 47 кредиторов, включая частных лиц, банки и свое бывшее агентство Newport.

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