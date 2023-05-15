Форвард «Вегаса» Маршессо оформил хет-трик в одном периоде матча плей-офф. Среди действующих игроков это делали Тарасенко, Гурьянов и еще трое
Джонатан Маршессо забросил три шайбы в игре с «Эдмонтоном» (5:2, 4-2) во 2-м периоде.
Форвард «Вегаса» стал шестым действующим игроком, сделавшим хет-трик в одной 20-минутке матча Кубка Стэнли.
Ранее это удалось Эвандеру Кэйну (в 2022 году), Владимиру Тарасенко (2022), Денису Гурьянову (2020), Джейку Генцелу (2018) и Джеффу Картеру (2014).
Отметим, что Маршессо оформил натуральный хет-трик – забил три гола подряд.
Всего в 11 играх текущего плей-офф нападающий набрал 10 (5+5) очков.
Эвандер Кэйн провёл в этот раз диаметрально противоположный плей -офф по сравнению с прошлогодним
А Маршессо включился в самой важной игре
Маршессо не стал ее искушать