Форвард «Вегаса» Маршессо оформил хет-трик в одном периоде матча плей-офф. Среди действующих игроков это делали Тарасенко, Гурьянов и еще трое

Теги Кубок Стэнли Джефф Картер НХЛ Владимир Тарасенко Эвандер Кэйн Вегас Джонатан Маршессо Денис Гурьянов Джейк Генцел Хоккей

Джонатан Маршессо забросил три шайбы в игре с «Эдмонтоном» (5:2, 4-2) во 2-м периоде.

Форвард «Вегаса» стал шестым действующим игроком, сделавшим хет-трик в одной 20-минутке матча Кубка Стэнли.

Ранее это удалось Эвандеру Кэйну (в 2022 году), Владимиру Тарасенко (2022), Денису Гурьянову (2020), Джейку Генцелу (2018) и Джеффу Картеру (2014).

Отметим, что Маршессо оформил натуральный хет-трик – забил три гола подряд.

Всего в 11 играх текущего плей-офф нападающий набрал 10 (5+5) очков.

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6 комментариев

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VintDV
У Кэйн контракт теперь есть:)))
+3
0
+3
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Lanzar
Ответ See what
Самая важная игра - 7-я, но она не состоялась, так что Маршессо включился в проходной игре
Чего? По этой логике и если команда кубок возьмёт в 6й игре - это проходняк, а вот если в 7й - это очень важно.
+3
0
+3
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Crenk
Да уж
Эвандер Кэйн провёл в этот раз диаметрально противоположный плей -офф по сравнению с прошлогодним

А Маршессо включился в самой важной игре
+2
0
+2
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Михаил Опякин
Натурал Маршессо оформил хет-трик в одном из периодов.
0
0
0
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Crenk
Ответ See what
Самая важная игра - 7-я, но она не состоялась, так что Маршессо включился в проходной игре
В 7 игре иногда решает Удача
Маршессо не стал ее искушать
0
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