Эвандер Кэйн: «Ставки играли большую роль в моей жизни, у меня с этим были проблемы. Но я не вернусь к тому периоду»

Теги Сан-Хосе НХЛ Эвандер Кэйн Ставки на хоккей Хоккей

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн признал, что у него были проблемы с азартными играми.

Хоккеист сообщил, что прошел курс терапии и больше не играет.

«Раньше я делал ставки. Тому есть немало доказательств. Ставки играли большую роль в моей жизни на протяжении нескольких лет.

Могу сказать, что у меня с этим были проблемы в определенные годы. В некоторые моменты они обострялись. Ставил ли я хоть раз на игры НХЛ? Ни разу.

Что касается банкротства, я очень серьезно отношусь к этой ситуации и понимаю, что ставки стали одной из причин, почему я оказался в таком положении. Поэтому я не вернусь к тому периоду, чтобы азартных игр больше не было в моей жизни. Я это понял», – сказал Кэйн в интервью ESPN.

Напомним, 1 августа супруга Кэйна Анна в инстаграме сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. НХЛ проводит расследование.

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