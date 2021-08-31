Эвандер Кэйн: «Ставки играли большую роль в моей жизни, у меня с этим были проблемы. Но я не вернусь к тому периоду»

Нападающий признал, что у него были проблемы с азартными играми.

Хоккеист сообщил, что прошел курс терапии и больше не играет.

«Раньше я делал ставки. Тому есть немало доказательств. Ставки играли большую роль в моей жизни на протяжении нескольких лет.

Могу сказать, что у меня с этим были проблемы в определенные годы. В некоторые моменты они обострялись. Ставил ли я хоть раз на игры ? Ни разу.

Что касается банкротства, я очень серьезно отношусь к этой ситуации и понимаю, что ставки стали одной из причин, почему я оказался в таком положении. Поэтому я не вернусь к тому периоду, чтобы азартных игр больше не было в моей жизни. Я это понял», – сказал Кэйн в интервью ESPN.

Напомним, 1 августа супруга Кэйна Анна в инстаграме сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. НХЛ проводит расследование.