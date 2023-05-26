«Прежде чем Россия вернется, пройдут годы, независимо от того, когда закончатся боевые действия на Украине. Так считает большинство федераций». Горд Миллер о конгрессе ИИХФ
Горд Миллер высказался касательно возможного возвращения России на турниры ИИХФ.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
«Подавляющее большинство национальных федераций на конгрессе ИИХФ сходится во мнении, что пройдут годы, прежде чем Россия и Беларусь вернутся, независимо от того, когда и как закончатся боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)», – написал журналист TSN в твиттере.
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А Путин это, просто, Путин.