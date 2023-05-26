«Прежде чем Россия вернется, пройдут годы, независимо от того, когда закончатся боевые действия на Украине. Так считает большинство федераций». Горд Миллер о конгрессе ИИХФ

Горд Миллер высказался касательно возможного возвращения России на турниры ИИХФ.

Сборные России и были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

«Подавляющее большинство национальных федераций на конгрессе ИИХФ сходится во мнении, что пройдут годы, прежде чем Россия и Беларусь вернутся, независимо от того, когда и как закончатся боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)», – написал журналист TSN в твиттере.

ЧМ-2027 пройдет в Германии. Заявку страны поддержали 75% делегатов ИИХФ, у Казахстана – 25%