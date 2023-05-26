«Прежде чем Россия вернется, пройдут годы, независимо от того, когда закончатся боевые действия на Украине. Так считает большинство федераций». Горд Миллер о конгрессе ИИХФ

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Политика Горд Миллер Хоккей

Горд Миллер высказался касательно возможного возвращения России на турниры ИИХФ.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

«Подавляющее большинство национальных федераций на конгрессе ИИХФ сходится во мнении, что пройдут годы, прежде чем Россия и Беларусь вернутся, независимо от того, когда и как закончатся боевые действия на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)», – написал журналист TSN в твиттере.

ЧМ-2027 пройдет в Германии. Заявку страны поддержали 75% делегатов ИИХФ, у Казахстана – 25%

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26 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Тут уже дело не в результате боевых действий, а в смене потитических режимов в РФ и Белоруссии. С нынешними иметь дело никто не хочет, кроме таких же изгоев.
+22
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+10
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ksn 1979
Ответ Месси из Сибири
А между строк читается: плевать на Украину, главная задача была пнуть Россию
Россия сама с этим отлично справляется, ни какие сторонние пинки ей не нужны.
+16
-10
+6
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ksn 1979
Ответ Месси из Сибири
учи матчасть, студент, коли в спор лезешь)
Извиняюсь, а с Вами я спорю?)))
+6
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Костя Кот
к 2030
+4
-1
+3
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Manowar66
Ответ Ебздрогыч
Самое интересное, что с нашими хоккеистами чемпионаты мира и олимпиады получают больше интереса и, соответственно, денег. То есть товарищи сами себя лишают прибылей, и делают политические заявления, что это будет длиться еще долго, вне зависимости от разрешения ситуации. Назло маме отморожу уши. И главный вопрос - как это помогает Украине?
они потоки саси себе взорвали, а тут хоккей какой-то
+3
0
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ARAMIS777
Да,Герд Мюллер такую хрень бы не сказал.
+5
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Ali
Поэтому надо придумать свою спортивную игру и Уралиаду
+6
-5
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Иван Ларин
2026 ЧМ по футболу, на нем будет Россия после реформ.
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justbored
Подумал Герд Мюллер, потом вспомнил, что он на том свете уже. А этот балабол телевизионный столь же авторитетен как Димка Губерниев.
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Andrusha_1
А кому нужен нынешний ЧМ по хоккею? Пародия, да и только.
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Matador
Ответ Ali
Поэтому надо придумать свою спортивную игру и Уралиаду
Мельдониевые игры
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ksn 1979
Ответ Месси из Сибири
ты живёшь по Володину, Путин - это Россия?
Как это, жить по Володину? Что за бред.))
А Путин это, просто, Путин.
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Matador
Ответ Месси из Сибири
А между строк читается: плевать на Украину, главная задача была пнуть Россию
почему никому не хочется "пнуть" Финляндию, Словакия или даже Казахстан? Почему Россию до 2022 года никто не пинал, а наоборот давали проводить чемпионаты, пели диферамбы и т.д. Может что-то произошло в 2022 году?
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