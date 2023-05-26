ЧМ-2027 пройдет в Германии. Заявку страны поддержали 75% делегатов ИИХФ, у Казахстана – 25%

Теги ИИХФ ЧМ по хоккею Федерация хоккея Германии Федерация хоккея Казахстана ТАСС Хоккей

ЧМ по хоккею 2027 пройдет в Германии, делегаты ИИХФ отвергли заявку Казахстана.

Германия получила право на проведение ЧМ по хоккею 2027 года. 

Такое решение было принято конгрессом ИИХФ в Тампере. На право проведения турнира также претендовали Казахстан и Норвегия, но норвежцы отозвали свою заявку.

Заявка Германии получила 75% голосов (102 делегата), Казахстана – 25% (34). Для победы необходимо было набрать 50% + 1 голос.

В заявку Германии входят города Кельн, Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен, турнир пройдет в двух из них. В последний раз страна принимала чемпионат мира в 2017 году совместно с Францией, тогда матчи турнира проходили в Кельне.

Единолично Германия последний раз организовывала чемпионат мира в 2010 году – соревнования прошли в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене. В общей сложности страна примет мировое первенство в 10-й раз. 

ЧМ по хоккею 2023 года проходит в Финляндии и Латвии, в 2024-м турнир состоится в Чехии, в 2025-м – в Швеции и Дании, в 2026-м – в Швейцарии. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
То, что чемпионат мира давно не проходил за океаном, полностью подтверждает отношение американцев и канадцев к данному турниру
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Rudenzik
То, что чемпионат мира давно не проходил за океаном, полностью подтверждает отношение американцев и канадцев к данному турниру
ну логично, чтобы его там провести, нужно вначале хотя бы заявку подать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эскалация добра
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ цэсемьэр
ну конечно же Германия. при всем уважении к Казахстану, хоккей там и близко не так популярен.
Я бы так не сказал.По популярности хоккей в Казахстане после футбола и бокса.Просто логистика не в пользу Казахстана в данном случае.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
ну конечно же Германия.
при всем уважении к Казахстану, хоккей там и близко не так популярен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
В СА провели бы хоть раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Пока Россию и Белорусь не допустят на ЧМ,то о проведение ЧМ в Казахстане можно забыть
К сожалению
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Rudenzik
То, что чемпионат мира давно не проходил за океаном, полностью подтверждает отношение американцев и канадцев к данному турниру
Эти и неудобно для европейцев смотреть ночью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ответ Евгений Мешков
але нас там не буде)
В 27 может и будем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Евгений Мешков
але нас там не буде)
Ну вас то скорее всего не будет, вам еще надо из дивизиона АII в дивизион AI подняться для начала😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий