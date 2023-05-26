ЧМ-2027 пройдет в Германии. Заявку страны поддержали 75% делегатов ИИХФ, у Казахстана – 25%

ЧМ по хоккею 2027 пройдет в Германии, делегаты ИИХФ отвергли заявку Казахстана.

Германия получила право на проведение ЧМ по хоккею 2027 года.

Такое решение было принято конгрессом в Тампере. На право проведения турнира также претендовали Казахстан и Норвегия, но норвежцы отозвали свою заявку.

Заявка Германии получила 75% голосов (102 делегата), Казахстана – 25% (34). Для победы необходимо было набрать 50% + 1 голос.

В заявку Германии входят города Кельн, Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен, турнир пройдет в двух из них. В последний раз страна принимала чемпионат мира в 2017 году совместно с Францией, тогда матчи турнира проходили в Кельне.

Единолично Германия последний раз организовывала чемпионат мира в 2010 году – соревнования прошли в Кельне, Мангейме и Гельзенкирхене. В общей сложности страна примет мировое первенство в 10-й раз.

ЧМ по хоккею 2023 года проходит в Финляндии и Латвии, в 2024-м турнир состоится в Чехии, в 2025-м – в Швеции и Дании, в 2026-м – в Швейцарии.