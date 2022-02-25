Горд Миллер: «Несколько хоккейных федерацией поддерживают перенос МЧМ-2023 и ЧМ-2023 из России»

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Горд Миллер заявил, что Россия может потерять право на проведение двух крупных хоккейных турниров.

«Я связался с представителями нескольких национальных хоккейных федераций.

Финальное решение принимает совет ИИХФ, но существует широкая поддержка переноса из России предстоящих двух турниров – молодежного чемпионата мира и взрослого чемпионата мира.

Мужской чемпионат мира может быть перенесен в Швейцарию, которая должна была принять турнир в 2020 году.

Тогда событие было отменено из-за пандемии, но арены и инфраструктура уже были готовы. Потеря российских спонсоров – это финансовый удар, который они готовы принять», – написал канадский эксперт.

МЧМ-2023 должен пройти в Новосибирске и Омске, ЧМ-2023 – в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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