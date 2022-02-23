Ялонен о работе в НХЛ: «Смог бы тренировать лучше, чем многие из тех, кто работает там сегодня»

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Тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен считает, что готов к работе в НХЛ

Специалист ответил на вопрос о перспективах за океаном после возвращения с победной Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Конечно, мне было бы интересно, если бы кто-нибудь туда позвал. Но у меня нет ощущения, что мне непременно нужно ехать в НХЛ. 

Конечно, было бы здорово туда попасть. Я бы смог тренировать лучше, чем многие из тех, кто работает там сегодня. Если кто-то заинтересуется, я подумаю над этим», – сказал Ялонен. 

«Ялонен – отличный тренер, он выиграл с Финляндией МЧМ, ЧМ и вот теперь Олимпиаду.

Но есть вопросы: опыт (никогда не работал в Северной Америке), возраст (ему уже 60) и язык (его английский не столь хорош)», – написал по этому поводу в твиттере журналист TSN Горд Миллер. 

Ранее в истории НХЛ был только один главный тренер из Финляндии – Алпо Сухонен работал с «Чикаго» в сезоне-2000/01. 

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